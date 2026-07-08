LUMA Energy informó que este miércoles continuará con los trabajos programados de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico en varios municipios de Puerto Rico, como parte de las iniciativas para fortalecer la confiabilidad de la red.

Las labores podrían provocar interrupciones temporales del servicio eléctrico en las áreas donde se realizarán los trabajos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas: barrio Quebradillas, carretera PR-152, kilómetro 2.8 interior.

barrio Quebradillas, carretera PR-152, kilómetro 2.8 interior. San Sebastián: carretera PR-111, barrio Juncal y avenida Las Dalias.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Carolina: calles Hortencia, Naranjo, Violeta y Gladiola, en el barrio Buena Ventura.

calles Hortencia, Naranjo, Violeta y Gladiola, en el barrio Buena Ventura. Trujillo Alto: barrio Las Cuevas, carretera PR-8860, kilómetro 1.7.

Reparación y modernización de subestaciones

Juana Díaz: sectores Cuevas, Cuevitas, Las Magas y Provincia, además de la urbanización Colinas de Verde Azul.

Reparación de puntos calientes

Bayamón: zona industrial Corujo y sector Hato Tejas.

Remoción de vegetación peligrosa

San Sebastián: barrio Perchas, carretera PR-435, kilómetro 5.

barrio Perchas, carretera PR-435, kilómetro 5. Corozal: barrio Palmarito, carretera PR-800, kilómetro 2.5.

barrio Palmarito, carretera PR-800, kilómetro 2.5. Utuado: barrio Saliente, carretera PR-539 (kilómetros 1.0 y 1.2 interior) y calle La Cuesta.

LUMA indicó que estas labores forman parte de su programa de mejoras a la infraestructura eléctrica para aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema. La empresa recordó que los trabajos están sujetos a las condiciones del tiempo y otras situaciones operacionales, por lo que el horario de las interrupciones podría variar.