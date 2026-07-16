En estos municipios se iría la luz este jueves por trabajos de LUMA
La compañía exhortó a los clientes mantenerse atentos a cualquier actualización.
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LUMA Energy informó que este jueves, 16 de julio de 2026, llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en cuatro municipios de Puerto Rico, por lo que algunas comunidades podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio mientras se completan las labores.
Los trabajos abarcan proyectos de nueva construcción, reparación y mantenimiento del sistema soterrado, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, así como mejoras para aumentar la resiliencia de los postes.
Nueva construcción
Bayamón
- Calle Hidalgo
- Calle Galicia
- Avenida Santa Juanita
- Urbanización Santa Juanita
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Toa Baja
- Urbanización El Plantío
- Calle Ceiba
- Calle Cere
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Arroyo
- Carretera PR-752
- Barrio Jácona
- Barrio Yaurel
- Sector Antigua
Humacao
- Casco Urbano
- Barrio Cotto Mabu
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Humacao
- Hospital Ryder (Subestación 2685)
LUMA recomendó a los residentes de las zonas incluidas en el itinerario mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con los trabajos, ya que el calendario podría variar por condiciones del tiempo o necesidades operacionales. La empresa también recordó que estas labores forman parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.