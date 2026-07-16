LUMA Energy informó que este jueves, 16 de julio de 2026, llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en cuatro municipios de Puerto Rico, por lo que algunas comunidades podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio mientras se completan las labores.

Los trabajos abarcan proyectos de nueva construcción, reparación y mantenimiento del sistema soterrado, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, así como mejoras para aumentar la resiliencia de los postes.

Nueva construcción

Bayamón

Calle Hidalgo

Calle Galicia

Avenida Santa Juanita

Urbanización Santa Juanita

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Toa Baja

Urbanización El Plantío

Calle Ceiba

Calle Cere

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arroyo

Carretera PR-752

Barrio Jácona

Barrio Yaurel

Sector Antigua

Humacao

Casco Urbano

Barrio Cotto Mabu

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Humacao

Hospital Ryder (Subestación 2685)

LUMA recomendó a los residentes de las zonas incluidas en el itinerario mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con los trabajos, ya que el calendario podría variar por condiciones del tiempo o necesidades operacionales. La empresa también recordó que estas labores forman parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.