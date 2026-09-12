La empresa LUMA Energy informó que este sábado realizará trabajos de mantenimiento, mejoras y modernización de la infraestructura eléctrica en sectores de Río Grande, San Juan, Guaynabo y Vega Baja.

En Río Grande, se llevarán a cabo trabajos para aumentar la resiliencia de los postes en el Bo. Las Tres T, Sec. Muñiz Muñiz, Urb. Mansiones Hacienda Jiménez y Sec. Rosales.

Además, brigadas trabajarán en el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en diversas comunidades y urbanizaciones de Río Grande.

Los trabajos incluyen áreas del Río Grande Estates Shopping Center, Comu. Villas Realidad, Cond. Río Grande Estates, Cond. Trumo Founders Residences, Htl. El Río, Htl. Las Palmas, Sec. El Verde, Sec. Hacienda Las Garzas, Sec. Juan González, Sec. Las Tres T, Sec. Muñiz Muñiz, Urb. Coco Beach, Urb. Colinas Las Tres T, Urb. Costa del Sol, Urb. Hacienda Jiménez, Urb. Los Árboles, Urb. Mansiones de Hacienda Jiménez, Urb. Río Grande Estates, Urb. Río Grande Estates 2, Urb. Río Grande Estates 3, Urb. Río Grande Estates 5, Urb. Villas de Vizcay y Urb. Villas de Vizcay I.

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En San Juan, LUMA realizará trabajos para aumentar la resiliencia de los postes en la Calle F Krug, Condado.

Mientras, en Guaynabo, se realizarán labores de remoción de vegetación peligrosa en el barrio Juan Domingo y en las urbanizaciones Balcones de Sevilla, Villas de Trujillo, Villa Caparra, Caparra Country Club, Garden Hills, Parque Villa Caparra, Víctor Braegger, Villa Caparra, Villas de Tintillo, Villas de Caparra y Chalets de Caparra, así como en el área de Car. PR-2, Caparra, y Sec. Juan Domingo.

Por otra parte, en Vega Baja, LUMA tiene programados trabajos de restauración y modernización de subestaciones en la Sub. 9076 Econo y la Sub. 9072 Pfizer.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que realiza LUMA en distintos puntos de la isla.