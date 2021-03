Las islas municipio de Vieques y Culebra están confrontando problemas para recibir suministros, esto luego de que esta semana saliera de funciones El Isleño, la única embarcación de carga de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que moviliza camiones grandes hacia ambas islas. La ATM se encuentra viajando a las islas municipio solo con la embarcación Mr. Mason, la cual no tiene la capacidad de carga pesada regular que tiene El Isleño.

El alcalde de Culebra, Edilberto Romero, aseguró que la situación actual en ambas islas es apremiante, dado a que si no se pone en funciones El Isleño lo antes posible, los suministros pueden comenzar a escasear.

“Esta semana comenzó este problema cuando el ferry de carga se dañó. Estamos viajando con Mr. Mason, Julia y Cayo Blanco, pero el único de carga es Mr. Mason y no puede cargar los troces grandes bien pesados. Ahora mismo estoy esperando hasta hoy (ayer) porque la última vez que hablé con el licenciado (Miguel) Betancourt (subdirector ATM) me dijo que ya lo más tardar para el jueves, que es hoy (ayer), debe estar listo El Isleño. Así que si el ferry de carga no está listo hoy vamos a tener bastantes problemas”, expresó el alcalde culebrense.

En horas de la tarde de ayer, el alcalde confirmó que estaría visitando los diversos comercios para revisar cómo están los suministros.

“Sería bien irresponsable decir que sí (hay suministros) o que no hay hasta que yo verifique. Entendemos que si no se resuelve lo de la carga lo antes posible, vamos a empezar con escases de suministros”.

En el caso de Vieques, Primera Hora intentó contactar al alcalde, José “Junito” Corcino para conocer el estatus actual de los suministros en la Isla Nena, sin embargo no logramos comunicación,

Por su parte, el subdirector de la ATM, Miguel Betancourt, confirmó que la avería de El Isleño “no es una avería de propulsión”, sino que es una reparación que “se está trabajando día y noche” en conjunto con el Coast Guard.

“Eso (retorno a funciones de El Isleño) depende de que el Coast Guard nos puedan dar el visto bueno para entrarla en servicio. Nosotros proyectamos que ya para el fin de semana podamos estarla utilizando”, dijo el funcionario, quien negó tener conocimiento de la información brindada al alcalde de Culebra, donde afirmaban que hoy (jueves) estaría lista.

“No tengo conocimiento de esa promesa. Si se ha estado en comunicación con ambos alcaldes y tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Se les habla del cambio de itinerario, se le habla de la carga que se está enviando. Claro, como estamos ahora cortos en la capacidad que podemos transportar, pues hay unas cosas que tienen prioridad sobre otras, como por ejemplo los suministros, artículos perecederos y, sobre todo el combustible y gas licuado. Eso se hace así como cuando hay emergencias de huracanes que esto, no voy a decir que es lo mismo, pero es parecido y siempre se hace un orden de prioridad al transportar a las islas”, explicó el subdirector.

No obstante, Betancourt asegura que la ATM está en control de la situación y que el inicio ayer de los viajes hacia el Muelle de Mosquito en Vieques ayudaran en el proceso mientras se reincorpora El Isleño.

“Seguimos dando viajes de carga para ambas islas municipio. De hecho, hoy (ayer) fue el primer viaje que logramos hacer al Muelle de Mosquito, esta es una travesía mas corta. Se pudo llevar la carga hacia allá. En el día de mañana (Hoy) se va a estar llevando combustible a Vieques. Aunque tenían un poquito, pero le estamos enviando lo que cabe en el Mason que es el tanque pitufo que es de 6,000 galones. Lo van a estar recibiendo mañana (hoy) así que se supone que no tengan problemas de suministro de combustible. En adición se llevó gas la semana pasada y combustible también porque esto se lleva semanalmente. Así que no vemos porque haya una necesidad de combustible allá”.

Sin embargo, la cantidad de combustible que está llegando a Vieques, afirman que no es suficiente.

“Me trajeron esos 6,000 galones y ya eso se acaba hoy (ayer) y mañana (hoy) estamos sin gasolina”, dijo una persona ligada a la administración de la estación de gasolina Marisol en Vieques, la cual suple combustible al municipio de Vieques.

A su vez, nuestras fuentes aseguran que la embarcación Mr. Mason “no es segura” para llevar un camión de combustible, ni aunque se trate de uno de menor capacidad y afirman que ayer, en un viaje realizado para transportar un camión pequeño de combustible, el mismo se atascó.

“Hoy (Ayer) fueron a llevar un camión de gasolina de los pequeños de 6,000 galones, pero cuando fueron a llevar el segundo se quedó atascado y el camionero dijo que no volvía a correrse esa ˈchansaˈ. Que era muy peligroso”, dijo una fuente que prefirió no ser identificada.

Sin embargo, el subdirector asegura que el movilizar este tipo de carga en el Mr. Mason no implica riesgo alguno.

“No es un asunto de riesgo sino una cuestión de capacidad. Al ser una embarcación más pequeña, en vez de ponerle un tanque de 10 mil como El Isleño que puede llevar carga adicional y pasajeros hasta un máximo de 16, regulados por el Coast Guard, lo que se hace es que se transporta el pitufo que es un tanque más pequeño de 6,000 que la diferencia son 4 mil galones. Una vez entre El Isleño, entonces se le acaba de empatar el suplido según los galones y la necesidad de las islas”, aseguró Betancourt.

Culebra pide trato igual

A su vez, el alcalde culebrense solicitó a la ATM dar “trato igual” a la isla municipio de Culebra, ahora que están atracando en el Muelle de Mosquito en Vieques, pues se espera que esto reduzca el tiempo de los viajes de carga a la mitad (de 45 minutos a 25) y que el trayecto sea sin tanto oleaje.

“Vi que van a dar más viajes a Vieques para llevar suministros, pero también tiene que acordarse de Culebra porque necesitamos más viajes. Van a tener que hacer un plan coordinado, pero debe ser algo equitativo. Sabemos que en Vieques se mueve más carga y sabemos que hay que dar más viajes, pero hagan un plan que si dan dos viajes rápidos a Vieques, den uno para Culebra. Que lleguemos a un acuerdo entre los alcaldes y la ATM para darle los viajes a las dos islas sin que se vea ninguna afectada. Culebra es otra isla municipio y deben darle el trato igual que a Vieques. Yo no pido trato preferencial, pero sí trato igual”, solicitó Romero.

No obstante, la ATM asegura que en la coordinación de los viajes está basada en la necesidad de cada isla. “Nunca dejamos sin carga a ninguna de las dos islas. Claro está, hay que tener en cuenta la necesidad de cada isla, de acuerdo a su tamaño, el comercio y toda la carga que ellos necesitan. Culebra es una isla que tiene aproximadamente 2 mil personas según el ultimo censo, que no creo que este en ese numero ahora, versus Vieques que tiene alrededor de 10 mil habitantes por lo tanto es una diferencia bastante grande. Por lo tanto, la isla de Vieques necesita más transporte de carga tanto para suministros como para los mismos comerciantes”, detalló el subdirector de ATM, quien especificó que actualmente la Autoridad da 4 viajes de carga a Vieques y dos a Culebra.