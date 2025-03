Sabana Grande. A sus 14 años, Kevialys Vega Quiñones enfrenta un nuevo reto de vida, uno que no esperaba: aceptar que su abuelita tiene demencia. En ocasiones, la confunde con sus primas. A veces se le olvida quiénes son sus hijas.

“Al principio fue difícil, porque es tu abuela, que tú nunca pensaste que iba a terminar con eso, pero los comportamientos dieron a entender que estaba llegando a ese punto; negaba algunas cosas, no quería aceptar. Eran comportamientos que obviamente afectaban, no se acordaba de sus propias hijas o de sus nietos, a veces les cambiaba los nombres”, detalló a Primera Hora la joven, quien cursa el octavo grado en la escuela David Antongiorgi Córdova, en Sabana Grande.

Empero, pese a observar cómo su abuela vive este cambio paulatino, la adolescente ahora cuenta con una herramienta que la ayudará a acoplarse al proceso y, así, ser más empática hacia ella y otros pacientes con afecciones neurocognitivos.

Y es que Kevialys, así como otros 197 alumnos del plantel y sobre 40 docentes y no docentes han sido adiestrados por Dementia Friends Puerto Rico, en alianza con la Fundación Triple S, para aprender a tratar a personas con este mal.

Con esta certificación, la escuela David Antongiorgi Córdova es la primera en todo Puerto Rico en contar con estudiantes y una facultad completa adiestrados en esta materia.

Algunos estudiantes compartieron que tienen familiares con demencia, mientras otros, aunque no cuentan con personas allegadas con esa condición, apreciaron la oportunidad de aprender sobre cómo lidiar con esa población. ( Jorge A Ramirez Portela )

Al momento, todos los estudiantes de kínder, primer, segundo, séptimo y octavo grado recibieron el adiestramiento. Próximamente, se les ofrecerá también a los restantes 122 de jóvenes matriculados en la escuela sabaneña.

“Hoy aquí, en Sabana Grande, estamos celebrando que la primera escuela completa, maestros, niños de todos los niveles, se han certificado como amigos de la Demencia. Amigos de la Demencia implica que ellos hacen un compromiso social con la persona con demencia”, celebró Lydia Figueroa, directora de Fundación Triple S.

Según explicó la psicóloga escolar a este diario, la doctora Solimar Martínez, el fin de orientar a los alumnos es “resaltar el área emocional” y crearles empatía, máxime porque la población adulta en Puerto Rico está en constante aumento.

Los estudiantes adiestrados utilizaron como guía el libro “¿Por qué a la abuelita se le olvidan las cosas? ¡Un viaje al cerebro!”. ( Jorge A Ramirez Portela )

Y este resultado es evidente desde ya, pues similar a Kevialys, los estudiantes Daniella Acevedo Figueroa y Daimar Pagán Martínez, de 13 años, y Jan Orlando Casiano Sánchez, de 14 años, también tienen en sus núcleos familiares parientes con demencia, por lo que el taller les sirvió de ayuda para vivir en armonía con ellos.

“Tengo una tía abuela con demencia y el taller me sirvió bastante para aprender a bregar con ella, escucharla, aunque me repita lo mismo muchas veces. Fue bastante educativo. Me gustó”, aseguró Daniella.

“Yo tengo una abuela que tiene demencia también”, concordó Daimar. “Yo antes sabía mucho de eso, porque como mi madre me explicaba mucho que tenía que seguirle la corriente, que, si repetía muchas cosas, contestarle lo mismo, aunque tuviera que decirlo mil veces, que puede tener muchos cambios de emociones, así como que puede gritar, puede pelear y ver cosas que uno mismo no ve. Ya me he acostumbrado tanto a eso, que lo cojo normal. Sigo como se supone”, continuó.

La Dra Ana Gratacós, Directora del Programa Dementia Friends PR y Lydia Figueroa Cuevas, Directora de Alcance Comunitario y Fundación Triple S. ( Jorge A Ramirez Portela )

Jan Orlando, por su parte, también señaló tneer un tío que sufre de demencia y “el taller me ayudó a entender un poquito más sobre la demencia. El taller me ayudó a saber cómo tratarlos, porque yo desde pequeño no veía de la manera que lo tenía que tratar. Yo lo trababa como una persona normal, así. En verdad el taller me ayudó bastante a entender eso. Gracias al taller, sé cómo tratarlo”.

“El taller también me ayudó a entender cómo es que empieza la demencia, por qué, su comportamiento y por qué lo hacen”, agregó Kevialys.

Y no necesariamente tienen que tener familiares con la afección para que el aprendizaje sea útil, tal como lo aseguraron las alumnas Annelís Jusino Plaza, de 13 años, y Noriam López Bahamundi, de 14.

“La verdad, yo no sabía mucho sobre el tema de demencia, porque mis abuelos no sufren de nada de eso. Fue algo nuevo para mí. (Pero), el taller fue muy bueno. La verdad, si llegara a conocer, o si mis abuelos tuvieran demencia, ya supiera, más o menos, como tratarlos y cómo ayudarlos”, aseguró Annelís.

“Esa situación es muy difícil para esas personas. Esa es una condición que me imagino nunca se podrá arreglar. Así vivirán su vida hasta su fin. Muy difícil la situación para muchos”, coincidió Noriam.

El alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín, quien estuvo en la actividad, afirmó estar “orgulloso de la comunidad de esta escuela... por el esfuerzo que han realizado los estudiantes”.

La doctora Solimar Martinez, Coordinadora del Comite de Adultos Mayores de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, fundadora de UNA USA San Germán y psicóloga escolar de la escuela David Antongiorgi Cordova y la Dra Ramaris Sepúlveda, del Comite Adultos Mayores de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. ( Jorge A Ramirez Portela )

El adiestramiento

Utilizando el libro “¿Por qué a la abuelita se le olvidan las cosas? ¡Un viaje al cerebro!” de la doctora Julissa Cruz como guía, el taller de los estudiantes, ofrecido por la doctora y directora del programa Dementia Friends Puerto Rico, Ana Gratacós, tiene como enfoque adiestrar sobre cómo hablarle a personas con desbalances neurocognitivos con mayor sensibilidad, apoyar a cuidadores y crear sentido de compromiso con esta población.

“Muchos de ellos nos han compartido que en sus hogares también ya han pasado por esta experiencia al terminar los talleres que unos les pregunta ‘¿y qué vas a hacer ahora con esta información, qué acción vas a tomar?’ (Ellos responden) ‘yo voy a hablar con mi abuelita, voy a hablarle más lento a mi abuelita y le voy a tomar de la mano y acompañarla cuando me necesite’. Así es que, los niños son muy inteligentes, muy sabios. Muchas veces nosotros subestimamos la capacidad de un niño para comprender algo tan complejo como las demencias, pero sí ellos pueden comprenderlo”, subrayó Gratacós.

“Si cambiamos la manera en que hablamos, pensamos y actuamos en torno a la demencia y el adulto mayor, vamos a crear un entorno más saludable, vamos a tener un impacto en la salud de la persona y de todo el núcleo social familiar y vamos a crear una diferencia en Puerto Rico”, comentó, por su parte, Figueroa.

Fue gracias a Martínez y la doctora Ramaris Sepúlveda, ambas co-coordinadoras del Comité de Adultos Mayores de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, que la iniciativa llegó a la escuela.

Ambas psicólogas ofrecieron una charla junto a Dementia Friends Puerto Rico a las amas de llaves del municipio y, en una conversación, surgió la posibilidad de llevarlo a una escuela. Siendo Martínez psicóloga de la escuela David Antongiorgi Córdova, primero orientaron a los maestros y, luego, a los estudiantes con la meta de “sensibilizar a los estudiantes con el tema de los adultos mayores”.

“Se hace esta alianza con Triple S para entonces impactar a más personas y que deje huellas, que sea algo para el futuro”, recordó la también.

Esto, además, iba acorde al programa “Vejez sin soledad” de la organización sin fines de lucro que fundó Martínez, UNA USA San Germán y que tiene su base en el plantel. A través de ese proyecto, buscaba desde ell 2018 una “interacción de generaciones” a través del servicio comunitario que le ofrecían los estudiantes a la población adulta.

“Llevamos bastantes años tratando de impactar a la comunidad en diferentes sectores y con el objetivo de visibilizar lo que es esta población vulnerable y sensibilizar lo que son los niños y jóvenes de lo que (son) estas etapas del desarrollo y cómo podemos trabajar desde nuestro hogar ciertas áreas que sabemos que son necedades. Así que, son conductas adaptativas: tareas del hogar, veo a mi abuelito que se les olvida las cosas, veo un comportamiento errático o bastante diferente a como él se comporta. Eso es lo que queremos llevar: que podamos identificar esas señales o ese comportamiento, que sabemos que está fuera de la norma, y que podamos buscar ayuda, porque las primeras señales en la demencia, lamentablemente, no las observamos o las identificamos a tiempo”, dijo Sepúlveda.

Los números en Puerto Rico

De 50,451 casos de diagnósticos de tipos de demencia en la Isla, el 94.09% (o 47,471) son de Alzheimer, según reportó el “Registro de casos de la Enfermedad de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras Demencias Informe de datos 2008 - junio 2024” del Departamento de Salud.

El gran número podría deberse a que, desde el 2008 hasta el 2022, solamente se registraban casos de esta enfermedad. Sin embargo, el Alzheimer sí es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico.

La mayoría de los pacientes con demencia suelen ser féminas, el 64.58%, ý la edad mediana de 83 años, lo que cobra aún más relevancia en Puerto Rico, ya que, de acuerdo a información de la entidad AARP que compartió el Departamento de Salud, la Isla está entre las tres jurisdicciones de mayor población envejecida de Estados Unidos y es la tercera en América. Además, la agencia citó que, desde el 2015, el número de personas de 65 años o más supera a los habitantes menores de 14 años.

“Tenemos que tomar acción, porque tenemos que prepararnos, no tan solo prepararnos, prevenir en un futuro. Si empezamos desde la niñez a prevenir, a tener un estilo de vida saludable, a cambiar estilos de vida, a ejercitarnos, que comamos saludablemente, en un 45% de los casos pueden evitarse un diagnóstico de demencia. Así que, tenemos la expectativa que, mediante estos talleres, que son simples, pero son muy condensados, estos niños vayan creciendo con esta mentalidad de que ‘tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi cerebro y tengo que cuidar mis familiares’. Vamos a tener un Puerto Rico mucho más saludable”, manifestó Gratacós.

“Una persona con Alzheimer que está en un entorno sensible y educado va a permanecer más tiempo productivo, una persona con Alzheimer que está consciente de su condición y sus familiares están conscientes crean las condiciones idóneas para que esa persona siga trabajando, sea productivo, estar estable por mayor tiempo. Eso tiene un impacto en los costos de los servicios de salud, retrasa el que vaya a una institución de cuidado prolongado, retrasa el proceso de duelo familiar en cuanto a saber que esta persona la estamos perdiendo en vida y, luego también, a perder físicamente. Así que, un taller como este nos ha posicionado a nivel mundial, porque es una iniciativa donde el sector privado a través de Fundación Triple S, Triple S, Dementia Friends como organización sin fines de lucro, los gobiernos municipales, el gobierno, todos estamos juntos en un mismo fin: en un país que tiene una necesidad que hay que atender”, subrayó Figueroa.

“Tenemos que unirnos, tenemos que aunar esfuerzos, tanto del sector privado como público, para poder llegar a las comunidades, porque realmente las ayudas siempre se enfocan en un área en particular y, realmente, somos todo Puerto Rico”, expresó Sepúlveda.

Puedes recibir la orientación

Además de la escuela sabaneña, todo el personal de los municipios de Loíza, Toa Baja, Vega Baja, Caguas y Coamo han recibido el adiestramiento, y próximamente serán capacitados en Carolina, Canóvanas y Vieques, por lo que hay sobre 10,000 personas “amigos de la demencia”, enumeró Figueroa.

Con el fin de continuar la labor, Figueroa invitó a “la prensa, a los médicos, a la academia, a los hospitales a todo el mundo que solicite su taller Dementia Friends”. Esto lo puede hacer comunicándose a través de: contigocuidadoradvantage@ssspr.com.