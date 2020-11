Llevo trabajando como médico poco tiempo… cinco meses para ser exacto. Pero se siente como mucho más. Llevaba desde el 2015 dedicándome full time a la música. Mi día a día consistía en escribir, grabar y montarme en tarima.

Eso no quiere decir que no practiqué la medicina de alguna forma u otra, durante ese tiempo. Específicamente, recuerdo en mi primera gira, que en el aeropuerto de Chicago, tuve que darle CPR a un hombre mayor que infartó.

También, en el verano del 2019, cerca de la Calle de la Resistencia, monté en una ambulancia a una señora que había perdido la conciencia. Y, la peor, en una noche de jangueo en la calle Loíza, traté de estabilizar a una víctima de la violencia que abate hoy a mi país, un joven que había sido impactado con una bala en la cabeza.

Siempre que me pasaba algo así, sentía que el destino me estaba tirando señales para que ejerciera mi profesión, para que pusiera mi “MD” en uso de una manera menos repentina, menos pasajera. Y, como si lo hubiese llamado, llegó la pandemia a mi Isla.

Como a tantos, la pandemia me obligó a que mis servicios de rap se fueran pura y solamente virtuales, remotos. Durante el mes de marzo y abril, hice shows por Instagram Live y empecé a grabar vídeos tipo podcasts. Hasta cierto punto, sentía que me estaba reinventando. Pero esas “señales” ya se habían vuelto imposibles de ignorar... Me iba en blanco al escribir música y me obsesioné, como todos ustedes, con el tema del COVID-19.

Y así, hace cinco meses comencé a caminar en los pasillos de un hospital. Un hospital lleno de enfermeras, doctoras, tecnólogos e individuos que luchan todos los días porque estés saludable. Personas que ponen su vida en riesgo para salvar la tuya. Y de pacientes que, aunque padecen de COVID-19 y/u otras condiciones, me cuentan detalles de su vida y que me recuerdan lo orgulloso que soy de ser boricua.

La energía de seguir adelante, no importa qué la vida nos trae, está en nuestros genes. Sé que es difícil levantarnos con todo lo que está pasando. Sé que el virus nos ha impactado a todos, nos ha cambiado la vida, nos ha enfermado hasta sin tocarnos. Pero no estás solo. El distanciamiento no es social, es físico. Busca y ama a los tuyos, con mascarilla.

Y bueno, entre todo este caos, me volvió la musa. He escrito más música que nunca. De hecho, hasta una novela comencé.

No necesito señal alguna, estoy hecho para ser más de una cosa: doctor y rapero.