En una edición especial de Halloween de su programa MotorShow TV, el periodista automotriz Andrés O’Neill salió en búsqueda de una de las leyendas urbanas más famosas del área oeste de Puerto Rico: “la casa del Mustang embrujado”. Se trata de una tétrica residencia en el barrio Bateyes de Mayagüez que fue abandonada hace décadas con un antiguo Ford Mustang en su interior y en la que se ha dicho que ocurren manifestaciones sobrenaturales. Incluso, se dice que esas fuerzas han impedido que el Mustang haya sido robado con grúas.

“Desde hace ya bastante tiempo varias de mis amistades venían insistiendo con que fuera a buscar la famosa casa del Mustang”, expresó O’Neill. “El año pasado por fin me lancé a buscarla pero no la encontré. Desistí, pero este año la época de Halloween me inspiró a intentarlo de nuevo y tras muchas dificultades en el camino, la encontré”. En su reportaje, O’Neill muestra y explica numerosos detalles exteriores de la residencia y por supuesto, del famoso Mustang. “Mi interés por encontrar esa casa fue puramente periodístico y estrictamente desde el punto de vista automotriz”, enfatizó. “No fui a comunicarme con ‘el más allá’, ni a resolver misterios, ni a desenmascarar truhanes como en Scooby Doo. Mi único interés fue encontrar el Mustang y mostrarlo en mi programa”, concluyó.

Con 36 episodios ya producidos, O’Neill difunde su programa MotorShow TV a través de sus redes sociales. Todos los martes publica un episodio nuevo en la página de Facebook de MotorShow PR y los jueves, en su canal de YouTube. En el episodio de Halloween incluyó además un curioso reportaje con más de 30 automóviles que tienen nombres tenebrosos como “Diablo”, “Demon”, “Murciélago”, “Phantom” y “Matador”, entre otros.