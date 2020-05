Angie Eiram Rodríguez, una enfermera que trabaja en un hogar de envejecientes, decidió contar a través de las redes sociales el generoso gesto que tuvo con ella una gerente de un supermercado de Añasco. El relato se hizo viral.

Según narró Rodríguez en su cuenta de Facebook, ayer necesitaba comprar comida para su “hija de cuatro patas” llamada “Zuckie”, pero al salir a las 7:00 de la noche ya los establecimientos estaban cerrados. Llamó a un supermercado de Añasco y habló con la gerente de la tienda, quien le dijo que ya el negocio había cerrado, pero tras escucharla decir que es enfermera y que acababa de salir del trabajo, le dijo que pasara por la tienda y procurara por el guardia. Una vez Rodríguez llegó, para su sorpresa, se encontró que la gerente, de nombre Jeannette, le había dejado la comida paga, junto a un mensaje de agradecimiento por su trabajo en estos momentos de crisis por la pandemia de COVID-19.

En su relato, Rodríguez, que según su perfil vive en Mayagüez, le da las gracias a la gerente por su amable gesto y espera que de alguna forma el mensaje le llegue, lo que de seguro sucedió ya que la publicación ha conseguido miles de ‘shares’ (compartir).

A continuación, el relato de Angie Eiram Rodríguez:

"Tuve un turno 10am a 7pm. Me había quedado sin comida para mi perri-hija Zuckie. Llamo a selecto y me contesta la gerente. Le pregunto si están abierto a lo que me contesta que no. Le explicó mi situación; que soy enfermera y salía de un turno y necesitaba la comida para la mi hija de 4 patas. Le pregunte si sabía de algún lugar donde pudiera comprarla".

Ella me dice: ‘pasa por la tienda y informarle al de seguridad’. Cuando llego el de seguridad me entrega la comida. La Sra. Jeannette había pagado la comida más me dejo esta nota. De más esta decir lo que lloré. Le estaré agradecida por siempre. Necesitamos más personas como tú. ¡Dios te bendiga y te multiplique todo lo que das! Tienes un inmenso corazón. Por favor compartan. Hasta que llegué a ella".