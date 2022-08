El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, tronó esta mañana con el aumento de 15 centavos al cuartillo de leche anunciado por las elaboradoras, Suiza Dairy y Tres Monjitas, que podría reflejarse mañana.

En declaraciones escritas enviadas a Primera Hora, consideró de “irracional” dicho aumento y no descartó tener que revertir la orden administrativa impuesta por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) que desregula el precio máximo de venta de las elaboradoras.

“El Departamento de Agricultura no ha establecido un aumento al precio de la leche. El aumento de 15 centavos anunciado por las elaboradoras, es irracional”, puntualizó González Beiró.

“Vamos a estar monitoreando el precio y asegurando sea razonable. Si hubiera la necesidad de revertir la orden se hará”, adelantó.

En la orden, que entraría en vigor mañana, se buscaba analizar los márgenes de ganancia para determinar el precio de venta que mantendría a las elaboradoras en operación saludable. El número máximo, según detalló el presidente de la Asociación de Agricultura de Puerto Rico- Héctor Iván Cordero-, era de 16 centavos.

“Se presentó una fórmula y, aparentemente, el (16) es lo máximo a que se podía llegar. Y, lo que el secretario (de Agricultura) estaba esperando, era que dijeran ‘ok, tengo un margen de 16 centavos, pues nos vamos a ir con 6 centavos para ir guardado el espacio de 10 centavos para ir aumentando en el futuro’. Pero, ellos dijeron ‘no, no. Tú me diste este máximo, y yo me voy de pecho con ese máximo’”, explicó Cordero.

“Esto entra también a una nueva fase de la industria lechera que, hasta cierto punto, podemos llamar deregulación en la parte de distribución y venta del producto, algo así como en la venta del café, donde el precio al agricultor es un precio mínimo fijo, pero de ahí en adelante, en a la cadena de distribución, en este caso los elaboradores, tendrían la opción de cómo con esos 15 centavos cómo jugar con ellos”, agregó.

Otro golpe

A estos fines, Cordero coincidió que el alza de precio resultaría en otro golpe para la industria lechera, pues el consumo de la leche fresca ha decaído en la población. Opinó que desanimaría aún más la adquisición y consumo del producto y provocaría la decomisación de grandes cantidades de leche fresca.

Dijo que recientemente solo se ha decomisado cantidades mínimas de leche sin grasa.

“Definitivamente, esto es un efecto que nos preocupa al sector ganadero, porque verdaderamente las plantas de leche, los elaboradores, no tiene un compromiso escrito en piedra de absorber toda la leche que compran. Ellos compran la leche, absorben el mercado de la leche fresca la que necesiten. La que no necesiten sencillamente dicen ‘mira, no la necesito. Así que, mira a ver lo que haces’. Se hace queso con ella, se envía a la República Dominicana y, cuando no hay ningún otro canal de distribución para ese punto, pues se termina decomisando en las vaquerías”, comentó Cordero a este diario.

Sin embargo, el también ganadero pronosticó “estrategias de mercadeo” en los supermercados que posiblemente motiven al consumidor en adquirir mayores cantidades de leche.

“No pongo en duda que vamos a empezar a ver especiales de leche y vamos a ver, que ya se ve en esta orden, cómo jugaron con el precio. Se ve que hubo un ajuste en los empaques, porque el empaque de un cuartillo el aumento es de 15 centavos. En el de medio galón, el aumento es de 29 centavos, pero en el empaque del galón, el aumento es solamente de 10 centavos. O sea que, cuando tú vienes a ver, el cuartillo de leche en el empaque grande está costando a $1.75, que es aproximadamente 24 centavos más barato de lo que te cuesta el litro de leche corriente y estamos empezando a entrar en las estrategias de mercado, a más volumen, menos el precio para así estimular el consumo de los empaques que son en mayor cantidad”, analizó.