Para que el Gobierno logre la anhelada “inmunidad poblacional”, deberá vacunar contra el COVID-19 a alrededor de 2.2 millones de personas en la Isla, aseguró el epidemiólogo, Juan Carlos Reyes.

“El estimado poblacional de Puerto Rico es exactamente 3,131,580 personas… tendríamos que vacunar 2,192,106 personas y eso es a base del estimado según el Censo. Esos números habría que multiplicarlos por dos porque te pondrían una dosis ahora y la otra en 21 días”, explicó el experto.

La también llamada “inmunidad de rebaño” es cuando la mayoría de las personas se vacunan y sirven de escudo a los individuos que no son inmunizados.

“El que muchas personas nos vacunemos, le servimos de escudo a una persona que no se vacuna, pero eso no significa que la persona no se va a infectar. El individuo sigue estando susceptible a la infección, pero nosotros reducimos considerablemente la posibilidad de que se infecte”, aclaró Reyes.

El epidemiólogo estableció que en el caso del COVID-19 se estima que esa inmunidad poblacional debe alcanzar un 70%. No obstante, dejó claro que esos números aún están bajo análisis científico.

“Ese 70% que se está hablando a nivel internacional, es mínimo. La Organización Mundial de la Salud y el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) hablan de ese 70% basado en la infectividad. Pero ese por ciento no aparece de la nada, es inversamente proporcional a la infectividad del agente infeccioso. Si el agente infeccioso, bien sea un virus o una bacteria es bien infeccioso, entonces ese por ciento tiene que ser más alto”, explicó.

“Por ejemplo, en el caso del sarampión, para nosotros alcanzar inmunidad poblacional en el sarampión, necesitamos un 95% (de personas vacunadas). En el caso del polio, se necesita como un 80%. La estimación que se está haciendo es que el SARS-CoV-2 sería un 70%, pero todo está bajo estudio”, sostuvo el experto.

En el caso de Puerto Rico, Reyes entiende que la tarea para alcanzar esa inmunidad poblacional será ardua y que se podría complicar cuando se trabajen con las poblaciones que serán vacunadas fuera de las instituciones hospitalarias.

“Los hospitales están preparados para vacunar a su personal. Una vez nos salimos del ambiente hospitalario, toda la cuestión del andamiaje para transportarlo, almacenarlo, la implementación en llevarlo a un centro de envejecientes, es una logística complicada. Para alcanzar esas 2.2 millones de personas, el plan tiene que ser bien orquestado, tiene que ser una cosa bien hecha para que, esperando en Dios, estemos alcanzando ese 70% en verano”, comentó el epidemiólogo.

Reyes entiende que será vital el plan de vacunación del Gobierno y poder contar con una campaña de educación masiva la cual, a su juicio, debió haber iniciado previo a que se comenzara a administrar la vacuna en el día de hoy.

“Honestamente, el Departamento de Salud tiene que ser bien agresivo en una campaña educativa. Hemos sido muy lentos en la educación en salud con el COVID-19 y ahora, el que mañana (hoy) comience la vacunación sin una campaña masiva, estamos también flaqueando”, comentó el salubrista.

Asimismo, el epidemiólogo instó a la población a asumir la misma postura de cooperación que cuando inició la pandemia, donde colectivamente se establecieron protocolos para contener el virus como comunidad.

“Mucha gente está esperando a que otro se vacune. Y si todo el mundo está esperando a que otro se vacune, ese 70 por ciento no se va a lograr. Y, si nosotros no alcanzamos ese 70 por ciento, se mantienen los brotes en la comunidad, si no alcanzamos un por ciento que sirva de escudo para las personas que no se vacunen. Es importante que la gente entienda que es un esfuerzo de grupo como lo era no contagiarse. Ahora tenemos que vacunarnos en masa, de lo contrario no hacemos nada. Si se vacuna 1 millón de personas estamos bien por debajo de lo que necesitamos para volver a una normalidad”, finalizó Reyes.