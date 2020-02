La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) -la cual representa al 90% de los cruceros de todo el mundo- tomó desde el pasado viernes medidas drásticas para proteger a los pasajeros y a la tripulación ante los eventos ocurridos con la nueva cepa del coronavirus, una enfermedad que mantiene en ascuas a los turistas que tienen planificado vacacionar en las próximas semanas o meses.

El temor también se ha extendido a algunos puertorriqueños luego que trascendiera que un crucero de Royal Caribbean (Anthem of the Seas) que hizo parada en Puerto Rico en los pasados días fuera inspeccionado en Nueva Jersey por personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por creerse que había personas contagiadas con el coronavirus. Sin embargo, los cuatro pasajeros de nacionalidad china que fueron enviados a un hospital para revisión dieron negativo a la enfermedad y sólo una persona salió positiva a influenza A. Otra veintena de pasajeros, provenientes de China, también pasaron los exámenes físicos.

“No hay por qué tener pánico. Al día de hoy no hay un solo barco en el Caribe que haya confrontado alguna situación con el coronavirus. Y, obviamente, con el nuevo protocolo de CLIA, el cual entró en vigor el 7 de febrero, hay muchos más controles para proteger al pasajero y a la tripulación”, expresó a Primera Hora Daphne Barbeito, propietaria de la agencia de viajes Cruceros to Go.

Por ejemplo, la empresaria indicó que CLIA -voz líder de la industria mundial de cruceros, adoptó como parte del protocolo denegar el embarque a toda aquella persona que haya viajado, visitado o transitado a través de aeropuertos de China -incluyendo Hong Kong y Macao- en los 14 días previos a la salida del crucero. Esta corroboración se hará con el pasaporte.

Tampoco podrán abordar el barco los pasajeros que hayan tenido contacto cercano o hayan ayudado a cuidar a cualquier persona bajo sospecha de haber sido contagiada o que haya tenido el diagnóstico de coronavirus.

Además, se sugiere a todos los miembros de CLIA realizar una evaluación previa al embarque a los pasajeros y a la tripulación y aumentar las medidas de prevención en sus instalaciones. De igual forma, deben reforzar su personal médico.

“Es importante que la gente sepa que en los cruceros siempre hay médicos a bordo, las 24 horas del día, para brindar atención en caso de una emergencia o enfermedad”, detalló Barbeito al poner como ejemplo los controles que han tenido las navieras con otros brotes o viruses en el pasado.

Mientras, Barbeito opinó que la Compañía de Turismo debe asumir una posición más activa y emitir una comunicación internacional alertando a los turistas sobre la seguridad que hay en la isla respecto al tema del coronavirus. “De la misma forma en que se dice que los temblores son un asunto que están ocurriendo en la región sur, se debe emitir un comunicado en el que sin lugar a dudas se establezca que Puerto Rico no tiene casos de coronavirus. Esto es algo que lo hizo República Dominicana la semana pasada. Se trata de disipar dudas, luego que trascendiera lo de Royal Caribbean a nivel internacional, creo que es meritorio”, reiteró Barbeito quien también es portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico.

Primera Hora solicitó a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, una reacción respecto a los viajeros locales que pudieran tener preocupación de vacacionar en cruceros ante los sucesos ocurridos en otras jurisdicciones con el coronavirus y esta fue su respuesta: “Al momento no tenemos ninguna información que señale que algún pasajero que ha salido del puerto de San Juan, o lo haya visitado, esté contagiado con el coronavirus. Las líneas de cruceros han implementado medidas para limitar el tránsito de personas que pudiesen estar expuestos al virus”.

“En la Compañía de Turismo estamos en comunicación constante con las líneas aéreas y de cruceros. Nos mantenemos en alerta, y exhortamos a los viajeros a tomar las medidas de higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades”, agregó.

Por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, recomendó a los viajeros locales a tomar las mismas precauciones que tienen con cualquier otro organismo que se transmite por gota (tos, estornudos, contacto).

“Se trata de asumir las mismas medidas que se tienen, por ejemplo, con la influenza. Aquí nadie deja de viajar por la influenza, sino que se toman medidas preventivas. Estamos hablando del lavado de mano, el uso de sanitizer a base de más de 60% de alcohol y tratar de no tocarse la cara”, explicó al recomendar la vacuna contra la influenza pues “en este momento es más peligroso en Puerto Rico ese virus que cualquier otro”.

En Japón y Hong Kong unos cruceros fueron puestos en cuarentena luego que se detectaran pasajeros contagiados con el coronavirus.