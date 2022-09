La Administración del Colegio Saint Monica Bilingual School en Santurce hizo un llamado a LUMA Energy para que restablezca lo antes posible el servicio de energía eléctrica, interrumpido hace cinco días debido a un fallo en la subestación de la institución, la cual está bajo la autoridad de la empresa privada de luz.

Carmen Rodríguez, directora ejecutiva del centro educativo, destacó que las áreas adyacentes a la institución ya cuentan con el servicio de energía. La educadora también recordó que las oficinas centrales de LUMA se encuentran en la parte de atrás del Colegio.

“Actualmente tenemos poco voltaje y podemos encender las luces. Contamos con un generador, pero por la escasez de Diesel no podemos encenderla. Hemos realizado varias gestiones con LUMA pero no han rendido frutos. Contamos con una querella y se envió una carta solicitando autorización para romper el candado, de la cual no hemos recibido respuesta, para que un ingeniero privado pueda verificar la avería”, contó Rodríguez.

“El calor en la zona es fuerte y sofocante. Por seguridad nos encontramos ofreciendo clases hasta la 1:00 pm y la asistencia no es compulsaría por el momento. Nuestro deseo es continuar brindando los servicios educativos a nuestra comunidad escolar que nos distinguen como institución”, manifestó.