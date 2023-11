La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) lamentó hoy la muerte de dos de sus exalumnos y los distinguió “por su liderazgo y orgullo pionero”.

Se trata de Michael Orozco Marín y su esposa María Martínez Vázquez, quienes junto a Ramón Martínez y Awilda Vázquez fallecieron este pasado fin de semana cuando un muro de concreto cayó encima del auto en el que iban en República Dominicana. Martínez Vázquez estaba embarazada.

Orozco Marín se graduó del Bachillerato en Ciencias Políticas y Derecho de la referida institución, y Martínez Vázquez obtuvo su título de Juris Doctor.

“Nuestra Universidad se conmueve ante la tragedia de perder a estos dos jóvenes exalumnos y profesionales puertorriqueños, junto a su bebé por nacer. Pedimos al Espíritu Santo Consolador que fortalezca a su familia y a nuestra comunidad. Solo Él puede brindar consuelo en este período de silencio, tristeza y vacío cuando nos enfrentamos a las preguntas que se agolpan en nuestro espíritu”, sostuvo el presidente de la PUCPR, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho.

“Michael y María dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad académica, destacándose por su alegría, compañerismo y el amor que se tenían y se demostraban. Sus logros académicos, profesionales y personales fueron reflejo de su compromiso con los valores que representamos como Institución”, indicó por su parte el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, licenciado Fernando Moreno Orama.

Reportes recientes indican que problemas en el diseño, más la presión hidrostática que ejerció el agua acumulada por las fuertes lluvias causadas por un disturbio tropical, habrían provocado el colapso del muro que acabó con la vida de cuatro boricuas, entre ellos la pareja que hoy recuerda la PUCPR.

“Tiene debilidades en el diseño, que no se le colocaron anclajes y por eso el muro colapsó”, señaló el lunes a The Associated Press Cristian Rojas, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

La cifra de muertos como consecuencia de las lluvias en el vecino país es de 24.