En una ceremonia en donde se anunció el inicio de un abarcado proyecto educativo-deportivo, que formará parte de un nuevo modelo de educación municipal, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, llevó a cabo la ceremonia de corte de cinta de lo que será la Escuela Bilingüe Especializada en Deportes Carlos Delgado.

Roldan señaló que luego de presentarle la propuesta al Departamento de Educación para que se le permitiera hacerle mejoras a la planta física de la antigua escuela Lucia Cubero (estructura en desuso) y el compromiso de una inversión de 1.2 millones en las mejoras y compra de equipos, hoy se hace realidad un proyecto que impactará en un principio la vida de 75 niños y jóvenes aguadillanos.

“Hoy en compañía de un humilde Aguadillano que dejo su legado en su paso por las Grandes Ligas el amigo Carlos Delgado damos inicio a este abarcador proyecto Educativo-Deportivo el cual ofrecerá a sus participantes educación en materias básicas como lo son historia, español, matemáticas, ciencia e inglés y un currículo de inglés conversacional y en materia deportiva estará ofreciendo cursos dirigidos a desarrollo de habilidades en Voleibol, Baloncesto y Beisbol”, anunció Roldán mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el exjugador de grandes ligas Carlos Delgado expresó su agradecimiento a la administración municipal de Aguadilla y a sus compueblanos por hacerlo recipiente del reconocimiento de que la Escuela Bilingüe Especializada lleve su nombre.

“Es un gran honor para mi y me siento privilegiado con este insigne reconocimiento. En mi vida siempre he dicho que uno hace las cosas en la vida no para ser reconocido, sino porque uno siente hacerlo y siente pasión haciendo las cosas. Cuando alguien te reconoce tus méritos o tus logros definitivamente se siente bien. Siento un gran orgullo que mis compueblanos y la Administración Municipal hayan pensado en mí como recipiente de este gran honor”, expresó Delgado.

El ex-jugador señaló ser un fiel creyente de la educación y cree que nuestros niños y jóvenes deben tener todas las oportunidades necesarias de una educación de altura para así enfrentar un mejor futuro.

“Estamos esperanzados que esta nueva escuela sea una herramienta para que nuestra juventud pueda seguir desarrollando sus destrezas académicas y sus destrezas deportivas para que así puedan logar sus sueños”, dijo.

“En mi caso tuve la oportunidad y el apoyo de mucha gente a los que siempre agradeceré su ayuda en mi proceso y formación para cumplir mis metas de convertirme en jugador de grandes ligas y lograr así una carrera de 16 a 17 años. Así que si de alguna manera u otra puedo impactar la vida de la juventud puertorriqueña y en especial a los aguadillanos para que ellos tengan la misma oportunidad que tuve de lograr mi sueño. Reitero con mucha humildad mi agradecimiento y el honor y regocijo que siento por este reconocimiento”, concluyó diciendo Delgado.