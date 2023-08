La Sociedad Astronómica del Caribe (SAC) informó que mañana la luna estará en el perigeo, es decir el punto más cercano de la órbita de ese satélite natural con el planeta Tierra y en su fase de luna llena, por lo que se estará observando el fenómeno que conocemos como la superluna.

“A pesar de que de que la Luna tiene una órbita que tarda cerca de 28 días en orbitar nuestro planeta, pues hay por lo menos de 3 a 4 veces que puede pasar (la superluna) al año. De hecho, en este año hay cuatro superlunas. La última fue el 1ero de agosto de este año. Pero la peculiaridad de la de mañana es que de las cuatro superlunas que ocurren este año, la de mañana miércoles es la más cercana de todas y por lo tanto se entiende que debe ser también la más brillante”, explicó Eddie Irizarry Robles, divulgador científico de la SAC.

Irizarry Robles añadió que la distancia promedio de la Luna con la Tierra son 239,000 millas, pero en ésta ocasión el satélite natural se situará a 222,000 millas del planeta. “Eso ocasiona que las personas que si miran la luna con bastante frecuencia puedan percibir que realmente luce un poco más grande que en otras ocasiones, y también algo más brillante que lo usual, especialmente en el momento en que está saliendo”.

El experto añadió que aunque la superluna será visible toda la noche, el mejor momento para su observación será entre las 6:50 a 7:20 p.m., cuando estará sobre el horizonte hacia el este. “Hay que tomar en cuenta que no todo el mundo tiene una vista despejada hacia el horizonte. Es normal que siempre tengamos uno que otro árbol o alguna casa o estructura. Te menciono entre 6:50 y 7:20 pm porque, sería la hora en que mejor luce cuando está saliendo, porque cuando tenemos la luna cercana al horizonte y por ende a otros objetos terrestres, y entonces podemos tener una mejor referencia y se puede apreciar bastante llamativa, brillante y un poco más grande que lo usual”

¿Cómo afecta la luna las marejadas?

El divulgador científico explicó que el astro lunar tiene una fuerza de gravedad equivalente al 16% de la fuerza de gravedad de la tierra, por lo que según su cercanía con la tierra, puede tener algún efecto con el comportamiento marítimo.

“Cuando hay una superluna bastante cercana, es normal que las marejadas suben un poco. Pero es importante destacar que no es nada nuevo como para que ocasionen un efecto peligroso ni nada por el estilo, sino que sí tiene el efecto de que afecta a la marea. Y eso se debe a que aunque la Luna tiene menos fuerza gravitacional que la Tierra, estamos hablando de por lo menos como un 16% de la fuerza gravitacional de la Tierra. Pues, ejerce sobre el agua, sobre el mar, el un efecto gravitacional. Entonces eso ocasiona que la marea sube un poco, pero no tanto como para que vaya a ocurrir una inundación costera ni nada por el estilo. A veces hay una combinación de factores, por ejemplo, si hubiese una tormenta en un área y a la misma vez hay superluna, pues obviamente ahí pudiera contribuir un poco a que haya una inundación costera, pero por lo general tiene el efecto de subir la marea, pero no tan significativamente.

Irizarry Robles añadió que aunque la SAC no tendrá ningún evento de observación por tratarse de un día en semana, “la buena noticia es que va a ser visible a simple vista desde toda la isla, así que cualquier persona puede disfrutar de verla”.