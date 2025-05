El dragado del Caño Martín Peña quizás no ha avanzado al ritmo que deseaban.

Sin embargo, las comunidades que le rodean celebraron este martes un acontecimiento que pone de manifiesto que ese proyecto se mantiene en ruta a completarse, gracias en gran medida a los incansables esfuerzos de muchos vecinos, colaboradores y aliados que por décadas han dado la batalla en favor de los residentes del área y el medioambiente, incluyendo algunos que ya no están físicamente allí.

Así lo recordó Lucy M. Cruz Rivera, presidenta del Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc. (G8) en un mensaje que ofreció para marcar la inauguración oficial de los trabajos del Contrato #2 del Proyecto de Restauración del Ecosistema del Caño Martín Peña.

San Juan, Puerto Rico, Mayo 13, 2025 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre la celebración del Proyecto Enlace de la colocación de la Primera Piedra del Contrato #2 del Proyecto de Restauración (dragado) del Ecosistema del Caño Martín Peña. EN LA FOTO una vista de los trabajos visto desde el puente que conecta a Hato Rey y a Santurce. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

El anuncio se realizó en el Parque Piedritas, contiguo al histórico puente de la Avenida Juan Ponce de León que pasa sobre el Caño y conecta a Hato Rey y Santurce.

Asimismo, se dio a conocer que ya está abierto el proceso para la subasta del Contrato #3, que incluye los trabajos del dragado como tal del caño, y esperan que se pueda adjudicar antes que acabe el año.

“Nos sentimos más que agradecidos y bendecidos, porque lo estamos logrando. Para nosotros el dragado empezó con el primer realojo de la primera familia de las comunidades. Hoy estamos aquí nuevamente reunidos para celebrar otro logro más. Un paso sumamente importante, un paso donde el Cuerpo de Ingenieros asegurará las bases de nuestros puentes, esos puentes que nos unen como comunidad y como pueblo”, celebró Cruz Rivera, quien reafirmó que “este caño es nuestro, lo vamos a seguir defendiendo”.

“Hoy este gran paso es el símbolo de que falta muy poco para el dragado, y aunque algunos de nuestros compañeros comenzaron esa lucha ya no están físicamente, sabemos que desde el cielo nos impulsan a seguir”, agregó, con la voz entrecortada por la emoción.

Charles Decker (comandante del distrito del caribe del Cuerpo de Ingenieros) junto a Michael Martucci (administrador de la Región 2 de la Agencia federal de Protección Ambiental - EPA) durante el anuncio de ayer. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por su parte, Mario Núñez Mercado, director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, también celebró que “avanza el dragado, gracias a la lucha de las comunidades”.

No obstante, alertó que “durante los próximos años nos esperan grandes retos en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de gran envergadura”, incluyendo la búsqueda de fondo para varios “proyectos críticos de infraestructura y vivienda” que “complementan el dragado del Caño Martín Peña a favor de sus comunidades y todo Puerto Rico”.

“Nos queda un largo trecho por recorrer juntos para lograr caminar y navegar por nuestro Caño en bote o kayak, asegurando el crecimiento de nuestros negocios locales para el disfrute de todos, preservando el gran legado del G8 y su Proyecto Enlace”, agregó.

Además de miembros y líderes de las ocho comunidades y organizaciones aliadas, como el G8, la el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, también participaron del anuncio funcionarios de agencias locales y federales, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés), así como legisladores y el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

En su mensaje, el coronel Charles Decker, comandante del Distrito Caribe del USACE, recordó que ha tomado tiempo y mucho esfuerzo llegar hasta donde está hoy el proyecto del dragado y prometió que, no importa los desafíos que surjan, “nuestro compromiso es que no nos vamos a rendir. No importa cuáles obstáculos enfrentemos, este proyecto se va a completar, y lo vamos a hacer juntos. Tenemos el mismo objetivo”.

En tanto, Mike Martucci, administrador de la Región 2 de la EPA, celebró “este paso importante que damos hoy” y agradeció “a la comunidad que está aquí y es la fuerza que ha estado impulsando todo lo que ha ocurrido aquí en el Caño”. Agregó que la EPA continuará cooperando con la comunidad en diversos proyectos, como el monitoreo de la calidad del agua en el Caño.

Según se explicó, el Contrato #2, que fue adjudicado en septiembre pasado a la compañía Novel Constrution, LLC., conlleva el dragado y canalización de un área de unos 800 pies del Caño y la implementación de medidas de protección contra la socavación de los tres puentes en el lado oeste del proyecto, entiéndase los puentes Martín Peña, Tren Urbano y Luis Muñoz Rivera.

El Contrato #1 ya se completó en 2023, e incluyó la remoción de 36 acres de material vegetativo y la remoción de 18,800 toneladas de escombros y basura en los márgenes del Caño.

El proyecto de dragado y canalización de las 2.2 millas del Caño busca restablecer la conexión y el flujo natural de agua entre la Laguna San José y la bahía de San Juan.

“Para nosotros ha sido maravilloso ver como el Caño se va recuperando, como es fauna comienza otra vez, nuevas especies, como los peces, los sábalos, las tortugas tienen otra agua limpiecita. No tan limpia como quisiéramos porque todavía el Caño está bastante contaminado, pero hay mucha esperanza”, comentó la presidenta del G8 tras la ceremonia.

“Se ve el cambio, las comunidades están mejorando sus áreas de recreo, las nuevas viviendas que se están construyendo, todo eso que está haciendo el Proyecto Enlace, y que cuentan con la comunidad. Sabemos que se va a lograr”, agregó Cruz Rivera.

Mientras, el director ejecutivo de Enlace, indicó que el Proyecto cuenta con respaldo y fondos para su continuidad y “no esperamos que se trastoque”, aunque acotó que “es algo que no lo puedo predecir hoy” y, si llegara a ocurrir “tendríamos entonces que trabajar con la administración de la gobernadora Jenniffer González para compensar la pérdida de fondos, si alguna, en algún momento dado”.

“No va al ritmo que nosotros queremos, pero reconocemos que los proyectos del Cuerpo de Ingenieros son proyectos a largo término. Así que considero que este proyecto ha dado pasos significativos, primero en lograr una asignación federal para las obras de construcción de dragado; segundo que ejecutamos ya un primer contrato con dos fases, este segundo contrato que es la fase de reforzamiento de los puentes, y ya esto daría el pie forzado y la base para el tercer contrato que es ya meter la draga al cuerpo de agua, remover el sedimento, remover basura, ensanchar el canal de agua y darle vida a la ciudad capital; que sea un cuerpo de agua, por lo menos a una escala menor, pero que sea navegable, de kayaks, botecitos, taxis acuáticos, que tenga vida y represente algo significativo para la ciudad capital y para el desarrollo económico del país”, comentó Núñez Mercado.

En cuanto a los detalles de los trabajos y el tiempo que tomarían, Carolina Burnette, gerente de proyectos del Distrito del Caribe del USACE, explicó a Primera Hora que “este Contrato #2 tiene una duración de aproximadamente dos años de construcción. Pero ya sacamos la subasta del Contrato #3, Fase 1, que va a consistir del dragado desde la Laguna San José hasta el Puente Barbosa. Esa es la Fase 1, esas propuestas se están recibiendo ya, así que los contratistas interesados ya pueden empezar a ofertar. Se espera adjudicar ese contrato al final de septiembre. Si todo sale bajo lo planeado, estaríamos hablando que la construcción ya empezaría en enero de 2026”.

“Hay otra Fase 2 de ese Contrato #3, que esa va a ser el dragado desde el Puente Barbosa hasta aquí donde estamos (Puente Martín Peña). Ese contrato de dragado se va a adjudicar en el 2028 y tiene estimado otros tres años (de duración). Así que estamos hablando que completar todo el Proyecto va a tomar hasta el 2031 o 2032”, agregó, aunque aclarando que se trata de estimados, que pueden variar por diversas razones.

“No se espera mayor contratiempo para la Fase 1 del Contrato #3, porque ya los fondos están y prácticamente ese contrato se va a otorgar y se va a empezar a construir. Con el tiempo, en el 2028 tenemos que mirar el costo en ese año, si de pronto ha subido, y si se necesitan fondos adicionales o no”, indicó.

“Pero el proyecto no se paralizaría. Porque otorgar este Contrato #3 de la Fase 1 nos va a servir para entender qué cantidad de contratistas tenemos, su capacidad, y cuán elevados son sus costos, y si son razonables, podemos tener con certeza que la Fase 2 va a ser similar y que sí se puede hacer”, agregó.