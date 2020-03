Bruno Milani, el turista italiano de 70 años que llegó a San Juan el pasado 8 de marzo en el crucero Costa Luminosa y esposo de la primera persona confirmada con coronavirus Covid-19 en Puerto Rico, envió hoy un mensaje de agradecimiento al personal médico del Ashford Presbyterian Community Hospital e hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con el aislamiento social para frenar la pandemia.

La esposa de Milani, de 68 años, falleció el pasado sábado.

El vídeo fue publicado esta tarde en las redes sociales del hospital.

A continuación, el mensaje íntegro del turista italiano:

“En Italia lo estamos pagando con muchas, muchas, vidas humanas. Yo personalmente perdí a mi esposa aquí en San Juan. Yo me llamo Milani Bruno. Soy italiano. Mando este mensaje a todos los enfermeros de este hospital que me han cuidado, me han servido, y me han hecho de todo.

PUBLICIDAD

"El personal estuvo muy, pero muy amable, porque, aunque yo estaba en un cuarto encerrado y ellos debían vestirse para poder hablar conmigo y hacerme llegar todo lo que era necesario, siempre me dieron todo lo que pedí y más. !Les agradezco de corazón! Al pueblo de Puerto Rico les digo que se queden en sus casas. No salgan a pasear. Mantengan distancia uno del otro.

Pienso que en el mundo entero esto debe ser así. En Italia lo estamos pagando con muchas, muchas, muchas vidas humanas. Yo personalmente perdí a mi esposa aquí en San Juan. Lamentablemente mi esposa estaba débil de los pulmones y no logró resistir. De la noche a la mañana murió. Lo lamento mucho de corazón porque teníamos 50 años de casados. Lamentablemente la vida es esta. A mí me dejó, pero se llevó a mi esposa.

"Lo importante es que nos aislemos, nos aislemos, porque el coronavirus camina con nosotros. Se salva quien se queda en casa.