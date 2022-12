Un gran festejo, con cientos de niñas y niños jugando, correteando y divirtiéndose de lo lindo a todo lo largo y ancho del Parque Central de los Niños de Bayamón, fue lo que se vivió en la tarde dominical en la celebración que marcó la reapertura de esa instalación y el regreso de esa tradicional celebración navideña para los menores, luego de cinco años de pausa forzada por los desastres naturales y la pandemia.

Y la alegría no se limitaba a niñas y niños, sino que se extendía a sus madres, padres, abuelas, abuelos y a otros adultos que les acompañaban, que además dijeron sentirse muy agradecidos que de que se llevara a cabo una celebración como esa, que alabaron por su creatividad y buena organización, entre muchos otros elogios.

PUBLICIDAD

En las propias palabras de padres y madres, el evento sirvio como alivio luego de los largos de meses de encierro y restricciones que trajo la pandemia. ( Miguel J Rodríguez Carrillo )

Entre el menú de atracciones había juegos, personajes de animados, historia del pueblo, gastronomía, artesanías, música, magos, y mucho más.

Fue además, en propias palabras de padres y madres participantes, una jornada de alivio luego de los largos de meses de encierro y restricciones que trajo la pandemia.

Flor Tolinchi, quien acudió al festejo con su hija de ocho años, afirmó que el evento “está super organizado, super bello. Le pusieron muchos detalles este año, muchas actividades”.

Sostuvo que la actividad “alegra muchísimo” a su hija, quien “ha disfrutado muchísimo, le encantó. Está muy feliz”.

“Estos niños, bendito, no podían ser niños por mucho tiempo. Y para los padres, era para llorar. Así que estamos siendo niños otra vez. Es maravilloso. Es como un ‘restart’ para todos”, insistió.

Entre el menú de atracciones había juegos, personajes de animados, historia del pueblo, gastronomía, artesanías, música, magos, y mucho más. ( Miguel J Rodríguez Carrillo )

“De verdad, que sigan así. Porque, Bayamón, para mí, es el mejor pueblo”, agregó la madre, de Bayamón.

Josué Mederos Martínez, quien acudió al parque con su hijo, su hija y su esposa, coincidió en que “todo está bien organizado, con una logística bien chévere”.

“De verdad, es un alivio. En este último año se han ido soltando un poco la cosa, con sus debidas precauciones salimos. Pero se disfruta. Y, como papá, ver a los nenes interactuando con otros niños, es bien chévere, bien bueno”, añadió padre de familia, también de Bayamón.

“Me gusta. Estoy jugando con papá. La estoy pasando bien”, añadió su hijo Josuel Janiel, antes de retomar el juego de baloncesto junto a su progenitor y otros muchachos.

En una atracción cercana otra mamá también reiteró la felicidad y los elogios a la actividad.

PUBLICIDAD

“Excelente organización, muy bonita, muy familiar. Nos encantó”, comentó Cristina Martínez, quien llegó desde Toa Alta con su esposo y su hija, que estaba disfrutando de aprender golf.

Los Cantores de Bayamón deleitaron a la audiencia. ( Miguel J Rodríguez Carrillo )

“Lo encuentro excelente. Los niños necesitaban de socializar y de actividades así al público. De verdad que lo necesitaban”, agregó. “Estamos todos gozando. Estamos muy agradecidos al municipio y al alcalde. Excelente actividad”.

Otra persona que también estuvo disfrutando en grande del evento fue el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien celebró no solo que volviera a hacerse el tradicional festejo, sino también la entrega de los empleados municipales para hacerlo realidad.

“El ambiente está extraordinario”, afirmó el alcalde Rivera Cruz, mientras era interrumpido constantemente por la multitud que deseaba tomarse fotos con él.

Explicó que “esta es una actividad que siempre hacíamos”, y que “se había detenido por la pandemia”, en la que “hacemos un día familiar para que las familias puedan traer a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus sobrinos” a disfrutar de las “distintas estampas a través del parque, y shows musicales que vayan de acuerdo al público que vamos a estar recibiendo”.

“Una de las cosas que más me gusta de esta actividad es que toda la decoración y todas las cosas que ves a través del parque lo hicieron los mismos empleados del municipio. Entonces ellos hacen casi una competencia a ver quién hace el dibujito más chulo, la decoración más bonita. Se le pone cariño a la actividad, se le pone mucho cariño”, agregó el alcalde.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se mostró complacido con la labor de los empleados que embellecieron el parque. ( Miguel J Rodríguez Carrillo )

Según detalló, se incurrió en un gasto de $40,000 para la tarima y la contratación de los artistas, entre los que estuvieron el show de Atención Atención, los Cantores de Bayamón, Los Hermanos Cepeda, Plenarte y el Circo de los Niños.

Rivera Cruz explicó que, aunque las renovaciones del parque no han concluido, decidieron llevar a cabo la actividad y luego, en enero, retomarían los trabajos adicionales que quedan pendiente, incluyendo áreas de juegos para niños nuevas.

Adelantó, además, que moverían al Parque Central de los Niños algunas de las atracciones que están en el Parque de las Ciencias, que está siendo sometido a una renovación total, con nuevas tecnologías, sobre la que no prefirió no entrar en muchos detalles para no arruinar la sorpresa de su reapertura.

Agregó que espera que en febrero próximo pueda reabrir al público el parque de los niños.