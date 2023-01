Aunque ya se han discutido ideas para lo que pueda ser el futuro de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que ahora tendrá el nombre de Distrito Deportivo Roberto Clemente, y hay por lo menos unos $14 millones reservados para ese futuro desarrollo, todavía habrá que esperar porque se completen unas gestiones legales en torno a la titularidad de los terrenos, para dar los primeros pasos hacia el rescate de lo que fue el gran sueño del ídolo del béisbol.

Según explicó el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, de momento no se puede hacer nada con el dinero recaudado a través del marbete y la tablilla conmemorativos del hit 3,000 del Roberto Clemente en las Grandes Ligas, pues no se han completado unos trámites con la Administración de Terrenos para que se haga el traspaso de titularidad al DRD.

“Lo primero que tenemos en perspectiva es chequear en qué condiciones están (las instalaciones), porque no sabemos. Ahora mismo no podemos entrar. Está prohibido que podamos entrar. Porque todavía está en litigio que (Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc.) Clemente pase la titularidad. La Administración de Terrenos tiene un pleito para que le permitan entrar, para poder hacer un estudio del terreno, para poder completar la titularidad y luego pasarla al DRD”, explicó el otrora saltador de longitud. “Eso todavía no ha ocurrido. Pero tan pronto eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de realmente cómo está todo, cómo está la estructura, y comenzar a limpiar”.

Los terrenos e instalaciones de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina están hace tiempo en un alto nivel de deterioro y abandono. Según una ley aprobada a mediados del año pasado, que creó el Distrito Deportivo Roberto Clemente, la Administración de Terrenos debía obtener en un plazo de 90 días todos los permisos y autorizaciones necesarios para transferir los terrenos de la Ciudad Deportiva al DRD, pero Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. no ha permitido el acceso al lugar, y el asunto está ahora ante los tribunales.

La Ley 67 de 2022 derogó la Ley 133 de 1973, que cedía los terrenos en disputa a la familia Clemente, para forjar allí el sueño del fenecido pelotero, de crear un gran centro deportivo para las niñas y niños de menos recursos y el pueblo de Puerto Rico. También derogó la Ley 164 de 2004, que cedía una parcela de 70 cuerdas adicionales a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. El texto de la Ley 67 de 2022 expone que los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente no están siendo usados para los fines que fueron cedidos por el Estado, ni cumpliendo con el fin público que debían cumplir.

El secretario del DRD sostuvo que ya han hecho acercamientos a la Guardia Nacional de Puerto Rico para que le brinde asistencia con los trabajos de limpieza, para “poder descubrir lo que hay allí, porque ahora mismo los edificios que había, o que me imagino que existan, ahora mismo están completamente cubiertos por vegetación”.

Marbete conmemorativo a Roberto Clemente. ( Suministrada )

“No sabemos si haya que derrumbarlos, o si hay algo que se pueda arreglar. Eso está en espera de que podamos entrar para poder auscultar el uso que se pueda dar, lo que podamos utilizar o si hay que derrumbarlo todo”, agregó.

No obstante, el secretario indicó que sí tienen una idea de qué se puede hacer allí e incluso la han discutido ya con el liderato de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, que, según dispone la Ley 67, estaría a cargo de la planificación, desarrollo, reconstrucción y construcción de facilidades en el Distrito Deportivo Roberto Clemente, en un plazo de cinco años.

“Casualmente, ahora mismo estamos en Arizona, y hemos visto aquí un complejo que, prácticamente, debiera ser lo que es la Ciudad Clemente. Ese es el plan de lo que queremos hacer”, sostuvo Quiñones, mencionando también otro complejo deportivo en Orlando, Florida, “que nos da una idea de lo que debe ser la Ciudad Clemente para poder llevar diferentes deportes, hacer torneos locales e internacionales dentro de la Ciudad”

Agregó que, gracias a su experiencia deportiva, “tenemos grandes ideas de lo que podemos cubrir y las necesidades que tiene el deporte en Puerto Rico”.

Comentó que, aunque “por supuesto, lo primero sería el béisbol”, por ser el deporte en que brilló Roberto Clemente, incluirían otras disciplinas deportivas en un desarrollo “por fases, con planes a corto, mediano y largo plazo”.

Retomó el ejemplo de los complejos deportivos antes mencionados y explicó que contienen canchas multiusos que pueden servir para voleibol, baloncesto y otros deportes, además de campos para fútbol, tenis, béisbol, piscinas y más.

“Y eso es lo que queremos en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Tenemos ya un croquis de qué queremos montar, parques de béisbol, de pequeñas ligas y de béisbol Doble A o profesional, con la idea de que si un equipo de Grandes Ligas quiera hacer un ‘spring training’ lo pueda usar. Queremos esas canchas multiuso, que se puedan jugar torneos allí, y no tener que ir a centros de convenciones para jugar voleibol o baloncesto. Y también canchas de tenis, canchas de arena, piscinas para natación, gimnasios, y una clínica médica, para atender lesiones, dar terapias físicas y recuperación”, auguró el secretario. “Y también una parte para atender diversidad funcional, que el deporte paralímpico también sea parte de la Ciudad”.

“Es algo que ya lo hemos discutido. Lo va a hacer el DRD, de la mano del Distrito del Centro de Convenciones. Y ya estamos adelantados, nos hemos reunido y hemos discutido estrategias”, insistió.

En cualquier caso, Quiñones reiteró que ese dinero que se recaudó con miras a revivir el sueño de Roberto Clemente, “no se puede utilizar hasta que se complete el traspaso de los terrenos al DRD. Mientras, ese dinero, por orden, está congelado. Cuando eso ocurra, pues se pudiese empezar a utilizar para hacer la limpieza. Porque para eso es, para poner al día las instalaciones. Ese fondo es exclusivamente para comenzar los trabajos allí”.

“Puedo hablar de mil planes, y si no se concreta esto (el traspaso), no se puede hacer nada. Lo importante es que se termine el traspaso completo”, alertó. “Pero sí, tenemos fe que pueda ser algo que cumpla con el sueño de nuestro ídolo Roberto Clemente”, reiteró el secretario.

Quiñones agregó que, más allá de esa suma recaudada por el marbete y la tablilla conmemorativos, en estos momentos no hay ninguna otra suma adicional asignada para esos trabajos en lo que pasará ahora a ser el Distrito Deportivo Roberto Clemente.