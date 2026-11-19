Las boricuas de raza negra viven en su mayoría en niveles de pobreza y bajo precarias condiciones económicas, aun cuando gran parte posee estudios de grado asociado o educación superior. Los datos fueron revelados por un reciente estudio del Movimiento Anansé.

De hecho, se destacó que el 45% de los hogares de personas negras reciben el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

La organización sin fines de lucro indagó en su estudio los perfiles de la mujer de raza negra para visibilizar las desigualdades, en el contexto del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra este próximo 25 de noviembre.

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El hallazgo más destacado del estudio fue que “la mediana de ingreso de los hogares encabezados por personas negras es de $28,228 anuales, en su mayoría jefas de familias, solas, en condiciones económicas de empobrecimiento y precariedad, en una economía en la que los costos de alimentos, vivienda y servicios esenciales continúan en ascenso”.

En general, el estudio “Mujeres negras en Puerto Rico” encuestó a 169,924 personas, de las que se identificaron exclusivamente negras unas 86,055 mujeres, según se informó.

Estudio sobre la mujer negra en Puerto Rico. ( Suministrada )

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Del grupo femenino, la edad mediana fue de 49 años y el 11.6% reporta vivir con alguna discapacidad.

Bajo este análisis, el 48.5% de las mujeres negras informó que posee un grado asociado o educación superior y un 53% estaba fuera de la fuerza laboral.

“A pesar de sus logros académicos, el 35.8% de las mujeres negras vive en condiciones de pobreza. Entre quienes trabajan a tiempo completo, el 30.5% gana menos de $20,000 anuales, y solo el 7.3% logra ingresos de $65,000 o más, en comparación con el 10.5% de las mujeres en la población general”, detalla el informe.

También se destacó que el 34% de los hogares familiares negros están encabezados por mujeres sin cónyuge presente.

“Estos datos confirman que las mujeres negras sostienen activamente los procesos educativos y comunitarios de sus familias y del país, y que atender sus necesidades y las de las juventudes negras es indispensable para construir un Puerto Rico verdaderamente equitativo e inclusivo”, afirmó la fundadora de Movimiento Anansé, Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, en declaraciones escritas.

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La fundadora de Movimiento Anansé, Gloriann Sacha Antonetty Lebrón. ( Suministrada )

En cuanto a la niñez y la juventud, el estudio apuntó a que en Puerto Rico residen 26,610 niños, niñas y jóvenes negros menores de 19 años, lo que representa el 15.66% de la comunidad negra.

“El 30.12% de las familias negras con menores vive empobrecida, cifra que se eleva al 65.50% en los hogares encabezados por jefas de familia sin cónyuge. Únicamente el 3.78% de los estudiantes negros matriculados cursa preescolar o kindergarten, en comparación con el 8.29% del total poblacional, apuntando a barreras de acceso por costos y disponibilidad de cuidado infantil. En educación secundaria y universitaria, el 29.61% cursa escuela superior y el 31.18% nivel universitario. El 11.8% de la juventud negra vive con alguna discapacidad, superando el promedio general de menores en Puerto Rico, que se sitúa en 9.8%”, estableció el informe.

Al analizar el hallazgo, el demógrafo Raúl Figueroa indicó que “debe ser una prioridad fortalecer y expandir el acceso a educación temprana en comunidades con alta concentración de familias negras, utilizando subsidios directos, programas Head Start y campañas de sensibilización”.

Por otro lado, Antonetty Lebrón explicó que el estudio se realizó porque los científicos sociales, líderes comunitarias y organizadoras locales han apuntado a deficiencias en la manera en que se registran en el Censo de población los datos de las personas negras y afrodescendientes en Puerto Rico.

Señaló que, estableciendo este perfil de la mujer negra, que en su mayoría vive en condiciones de precariedad económica, se puede visualizar a la población y brindarle mejor atención en múltiples aspectos de la comunidad, en especial en la política pública.

“Esta recopilación de datos estadísticos sobre las mujeres y juventudes negras resulta vital para identificar brechas estructurales, fundamentar las exigencias de equidad social y orientar acciones concretas de apoyo comunitario e inversión pública y privada para esta población”, comentó la portavoz de la organización.