Estos 10 municipios tendrán interrupciones de luz este lunes por trabajos de LUMA
Mira la lista de pueblos aquí.
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LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento este lunes que dejarán sin servicio eléctrico a 10 municipios de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos, que iniciaron a las 7:00 de la mañana, incluirán la instalación de aparatos automatizados, así como la reparación de sistemas soterrados y el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Juana Díaz
Bayamón
Arroyo
Vega Alta
San Juan
Aguadilla
Trujillo Alto
Gurabo
Salinas
Cabo Rojo