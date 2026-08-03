LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento este lunes que dejarán sin servicio eléctrico a 10 municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos, que iniciaron a las 7:00 de la mañana, incluirán la instalación de aparatos automatizados, así como la reparación de sistemas soterrados y el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Juana Díaz

Bayamón

Arroyo

Vega Alta

San Juan

Aguadilla

Trujillo Alto

Gurabo

Salinas

Cabo Rojo