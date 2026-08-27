Estos 10 pueblos tendrán cortes de luz este jueves
LUMA Energy informó que trabajará en varias zonas.
PUBLICIDAD
Unos 10 pueblos tendrán interrupciones en el servicio eléctrico este jueves debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán la instalación de aparatos automatizados, así como el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
San Juan
Aguada
Gurabo
Carolina
Ponce
Utuado
Cabo Rojo
Guaynabo
Fajardo
San Germán