Estos 11 pueblos tendrán interrupciones de luz hoy
LUMA Energy anunció trabajos.
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LUMA Energy continuará con sus trabajos de mejoras planificadas este lunes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán 11 municipios de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través declaraciones escritas, los trabajos incluyen labores para mejorar la resiliencia en los postes, así como el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.
Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Utuado
Lajas
Camuy
San Juan
Arecibo
Río Grande
Aibonito
Caguas
Gurabo
Salinas
Cabo Rojo