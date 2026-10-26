LUMA Energy continuará con sus trabajos de mejoras planificadas este lunes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán 11 municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través declaraciones escritas, los trabajos incluyen labores para mejorar la resiliencia en los postes, así como el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Utuado

Lajas

Camuy

San Juan

Arecibo

Río Grande

Aibonito

Caguas

Gurabo

Salinas

Cabo Rojo