La empresa LUMA Energy llevará a cabo este miércoles diversos trabajos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico en sectores de varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen remoción de vegetación peligrosa, instalación de aparatos automatizados, trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes, así como reemplazo y reparación de líneas eléctricas, equipos y sistemas soterrados.

Estos son los municipios y lugares incluidos en el programa de trabajos:

Remoción de vegetación peligrosa

San Sebastián: carretera 109, kilómetro 22.7 en adelante, barrio Altozano; carretera 420, barrio Corcovada, Añasco; y barrio Río Arriba, Añasco.

Cidra: urbanización Sabanera.

Guaynabo: urbanización Villas de Torrimar, en las calles Rey Constantino, Rey Felipe, Rey Eduardo, Rey Luis, Rey Ricardo, Rey Francisco, Rey Federico, Rey Gustavo, Rey Jorge y Rey Carlos.

Instalación de aparatos automatizados

Ponce: urbanización Villa Flores, calle Isabel Segunda y calle Gardenia; además, barrio Sabaneta.

Trabajos requeridos por clientes

San Germán: Mr Special, zona industrial.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Camuy: Sub 7671 Tech Service.

Aibonito: barrio La Plata, carretera 173, kilómetro 1.8 interior, barriada San Luis y extensión San Luis, PR-724.

Gurabo: barrio Santa Bárbara, calle Alba, PR-189, kilómetro 4.1 interior.

Naguabo: barrio Maiz barrio Marueño, Los Navares, Parcelas Viejas, sector El Pecho y sector Jaguales, sector Camino Rincón y Hacienda La Ilusión.

Cabo Rojo: PR-301, kilómetro 8.0 interior, barrio Boquerón, sector Parcelas El Combate, calle 1.

San Germán: carretera 361, Cain Alto.

Ponce: barrio Marueño, Los Navares, Parcelas Viejas, sector El Pecho y sector Jaguas.

Reemplazo y mantenimiento de sistema soterrado

San Juan: Apartamentos de Hato Rey y Plaza Antillana.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Manatí: Hacienda La Esperanza y áreas residenciales.

Carolina: Villa Fontana, carretera #3, San Fernando Village, Southern Self Storage, Jardines de San Fernando, urbanización Paseo del Prado y Paseo del Prado Shopping Center.

Coamo: barrio Cuyón, sector Calabaza.

Las labores forman parte de los trabajos programados por LUMA para continuar dando mantenimiento y realizando mejoras a la infraestructura eléctrica en diferentes puntos de la Isla.