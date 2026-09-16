Estos 15 municipios se quedarían sin luz este miércoles por trabajos de LUMA
Chequea el listado.
PUBLICIDAD
La empresa LUMA Energy llevará a cabo este miércoles diversos trabajos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico en sectores de varios municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen remoción de vegetación peligrosa, instalación de aparatos automatizados, trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes, así como reemplazo y reparación de líneas eléctricas, equipos y sistemas soterrados.
Estos son los municipios y lugares incluidos en el programa de trabajos:
Remoción de vegetación peligrosa
San Sebastián: carretera 109, kilómetro 22.7 en adelante, barrio Altozano; carretera 420, barrio Corcovada, Añasco; y barrio Río Arriba, Añasco.
Cidra: urbanización Sabanera.
Guaynabo: urbanización Villas de Torrimar, en las calles Rey Constantino, Rey Felipe, Rey Eduardo, Rey Luis, Rey Ricardo, Rey Francisco, Rey Federico, Rey Gustavo, Rey Jorge y Rey Carlos.
Instalación de aparatos automatizados
Ponce: urbanización Villa Flores, calle Isabel Segunda y calle Gardenia; además, barrio Sabaneta.
Trabajos requeridos por clientes
San Germán: Mr Special, zona industrial.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Camuy: Sub 7671 Tech Service.
Aibonito: barrio La Plata, carretera 173, kilómetro 1.8 interior, barriada San Luis y extensión San Luis, PR-724.
Gurabo: barrio Santa Bárbara, calle Alba, PR-189, kilómetro 4.1 interior.
Naguabo: barrio Maiz barrio Marueño, Los Navares, Parcelas Viejas, sector El Pecho y sector Jaguales, sector Camino Rincón y Hacienda La Ilusión.
Cabo Rojo: PR-301, kilómetro 8.0 interior, barrio Boquerón, sector Parcelas El Combate, calle 1.
San Germán: carretera 361, Cain Alto.
Ponce: barrio Marueño, Los Navares, Parcelas Viejas, sector El Pecho y sector Jaguas.
Reemplazo y mantenimiento de sistema soterrado
San Juan: Apartamentos de Hato Rey y Plaza Antillana.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Manatí: Hacienda La Esperanza y áreas residenciales.
Carolina: Villa Fontana, carretera #3, San Fernando Village, Southern Self Storage, Jardines de San Fernando, urbanización Paseo del Prado y Paseo del Prado Shopping Center.
Coamo: barrio Cuyón, sector Calabaza.
Las labores forman parte de los trabajos programados por LUMA para continuar dando mantenimiento y realizando mejoras a la infraestructura eléctrica en diferentes puntos de la Isla.