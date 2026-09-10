LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos de mantenimiento, remoción de vegetación y mejoras a la infraestructura eléctrica en sectores de distintos municipios de Puerto Rico.

Las labores forman parte de los esfuerzos de la empresa para mantener y fortalecer el sistema eléctrico, aumentar la resiliencia de los postes y atender trabajos requeridos por clientes.

Remoción de vegetación peligrosa

Entre los trabajos programados se encuentra la remoción de vegetación peligrosa en varias áreas.

En Cidra, las labores se realizarán en el barrio Arena, sector Santa María.

En Cabo Rojo, se llevarán a cabo trabajos en múltiples comunidades, urbanizaciones, sectores e instalaciones, incluyendo la comunidad Farmacia Walgreens, comunidad Elizabeth, comunidad Elizabeth 3, comunidad Extensión Elizabeth, comunidad Puerto Real, los condominios Cayo del Sol, Marie Garden Apartments, Playa Buyé y Puertas de Buyé, además de la Escuela Elemental James Garfield.

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También figuran áreas como Combate Guest House, Jardines Eneida, y los sectores Boca Prieta, Buyé Beach Resort, Callejón Santos Negrón, Camino Buyé, Camino del Toro, Camino La Cambija, Camino Los Fas, Camino Pineiro, Cantera, Cuesta Blanca, El Cerro Guaniquilla, Guaniquilla, La Cantera Guaniquilla, La Mela, La Planada, Lomas Verdes, Los Montalvo y Solares Fas Alzamora.

Las labores también abarcarán las urbanizaciones Alta Vista, Alturas de Miradero, Alturas de Puerto Real, Colinas de Buyé, Cooperativa Villa Real, Extensión Elizabeth, Extensión Sierra Linda, Fernández, Girasol, Jardines del Puerto y Las Nereidas.

En Ponce, se realizarán trabajos en las urbanizaciones Anaida Gardens, Campo Alegre, Alta Vista, Sagrado Corazón, Santa Clara y Villas de Sagrado Corazón, así como en el Parque Los Almendro, Villa Panonia, barrio Sabanetas y la residencia pública La Ceiba.

En San Juan, las labores están programadas en la urbanización Wonderville, específicamente en las calles Urano y Neptuno. También habrá trabajos en la urbanización El Paraíso.

Mientras, en Vega Baja, se realizarán trabajos en la urbanización Jardines de Vega Baja.

Mejoras para aumentar la resiliencia de los postes

LUMA también informó trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes eléctricos.

En Lares, las labores se realizarán en el barrio Pueblo, sector La Sierra, y en el barrio Palmar Llano, carretera PR-111, kilómetro 37.6.

En Arecibo, los trabajos estarán relacionados con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En Bayamón, se trabajará en la urbanización Sierra Linda, en las calles 10, 9 y 7.

En Aguas Buenas, las labores se llevarán a cabo en la carretera PR-156, kilómetro 41, H7, en Parcelas Bayamoncito.

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En Gurabo, se realizarán trabajos en las urbanizaciones Alturas de Hato Nuevo y Villa del Carmen, cuarta sección, específicamente en la calle 9.

En Cabo Rojo, se trabajará en la calle Gill Bouyet, barrio Boquerón, sector Poblado.

En Juana Díaz, las labores serán en la urbanización Estancias de Juana Díaz, calle El Roble.

Trabajos requeridos por clientes

Como parte de los trabajos requeridos por clientes, LUMA informó labores en Isabela, específicamente en las calles Villa España, Florida, Leo #3, California, San Salvador y Monterrey, además del callejón Monso Méndez y la calle Puerto Rico, sector Toledo, avenida Agustín Calera, en el barrio Pueblo.

Reemplazo y reparación de líneas y equipos

LUMA también realizará trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

En Fajardo, las labores se efectuarán en la urbanización Extensión Santa Isidra III, Beltrán y La Quinta.

En Maunabo, los trabajos serán en la carretera PR-759, barrio Matuyas Alto, sector Sofío.

En Patillas, LUMA realizará labores en la carretera PR-3, barrio Providencia.

Los trabajos programados podrían ocasionar interrupciones en el servicio eléctrico en algunas de las áreas mencionadas, por lo que LUMA exhorta a los clientes a tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a las actualizaciones relacionadas con las labores en sus comunidades.