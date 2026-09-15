LUMA Energy llevará a cabo este martes trabajos de mantenimiento, reemplazo y reparación de infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de labores dirigidas a fortalecer la red y aumentar la resiliencia del sistema.

Los trabajos incluyen mejoras a postes, mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados, remoción de vegetación peligrosa, así como el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

En San Sebastián, las labores se realizarán en la carretera 119, kilómetro 22.5, en el barrio Aibonito Beltrán.

En Arecibo, los trabajos se llevarán a cabo en Industrial Zeno Gandía y Víctor Rojas 2. En Camuy, se realizarán en SUB 7671 Tech Service, mientras que en Aibonito se contempla trabajo en la barriada San Luis, calle Galilea.

PUBLICIDAD

En Gurabo, las labores serán en la calle 3, barrio Santa Bárbara, y en Lajas, en el barrio Santa Rosa, sector La Garza.

Uno de los trabajos de mayor alcance está programado en Mayagüez, donde LUMA incluye sectores de Guana­jibo y múltiples comunidades y urbanizaciones. Entre ellas figuran Guana­jibo Gardens, Sultana Park, Garnier, Nadal, Reparto Brisas de Río Hondo, Reparto Lomas Verdes, Río Cristal, Villas de Felisa, Mayagüez Housing, Parque Sultana, Sábanos Gardens, Sábanos Nuevo y Villas de Mayagüez.

También se incluyen los sectores Calle Carrau y Los Cruz, así como las urbanizaciones Estancias del Río, Jardines de Guana­jibo, Paraíso de Mayagüez, Paseo Las Colinas, Paseo Sultanita, Reparto San Miguel, Senderos del Valle, Villa Gerena, Villas del Río y Villa Sultanita, entre otras áreas.

En Guayama, se realizarán trabajos requeridos por un cliente en el área del Banco Popular y McDonald’s, en Plaza Walmart, avenida Los Veteranos.

Mantenimiento y reemplazo de sistema soterrado

En San Juan, LUMA realizará trabajos en el edificio 25 del residencial Luis Lloréns Torres, como parte de labores de mantenimiento y reemplazo de un sistema soterrado.

Remoción de vegetación peligrosa

En Aguadilla, se trabajará en el barrio Caimital Alto, sector Pupo Jiménez, específicamente en la carretera 2, kilómetro 121.

En Corozal, las labores abarcarán las comunidades Antonio Berrío y Padilla, además de las escuelas Antonio Rivera, Demetrio Rivera y Porfirio Cruz García. También se incluyen la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Palmarito y los sectores Alturas de Padilla, El Almendro, El Llano, Hormiga 1, Las Vegas, Lorenzo Frau, Los Cocos, Los Indios, Los Navarro, Quebrada Fría y Sequí Morales.

PUBLICIDAD

Entre las urbanizaciones contempladas en Corozal figuran Estancias de la Montaña y Valle de Aramana.

En Gurabo, se removerá vegetación peligrosa en el barrio Mamey, sector Paquita Ramírez y sector Tomás Rodríguez Gómez.

En Ponce, los trabajos incluyen la PR-123 y las áreas de barrio Magueyez, Camino Viejo, Tierras Buenas, Granada Hill, Corral Viejo y Pastillo.

Mientras, en San Juan, se realizarán labores en la urbanización Villa Nevárez, calle 5.

En Sabana Grande, los trabajos abarcarán el Cementerio Municipal Masónico de Sabana Grande, las escuelas José A. Castillo, José R. Gaztambide y Rosendo Matienzo Cintrón, además del residencial José Castillo Mercado y el sector La Máquina.

También están incluidas las urbanizaciones Alturas de San José, Estancias de San Andrés, Estancias de Villa Alba, Extensión Jardines de Villa Alba, Extensión San José 1, Extensión San José 2, Extensión San José 3, La Alborada, Praderas del Río Flores, Residencial Sabana, San Antonio, San Isidro, San José, Santa Ana, Santa Elena y Villa Flores.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

En Santa Isabel, las labores se realizarán en el barrio Hoyas y el sector Barcanes.

Por su parte, en Río Grande, LUMA trabajará en la carretera 3, sector Juan González, así como en Parcelas Carrillo, sector Los Carrillos, Reparto Costa del Sol, Villa Realidad, Coco Beach, Villas Vizcay, urbanización Los Árboles, sector Las Garzas, urbanización Coco Beach, Las Tres T, Colinas Las Tres T y Mansiones Hacienda Jiménez.

LUMA recomienda a los clientes tomar las debidas precauciones en las zonas donde se realizarán los trabajos y estar atentos a posibles interrupciones o cambios en el servicio eléctrico mientras se completan las labores programadas.