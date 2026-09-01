Estos 17 pueblos tendrán interrupciones de luz hoy
Mira la lista de pueblos en los que trabajarán.
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Unos 17 pueblos experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico este martes debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán
Barceloneta
Gurabo
Coamo
Mayagüez
San Sebastián
Ponce
Villalba
San Juan
Rincón
Caguas
Quebradillas
Bayamón
Lajas
Toa Baja
Cayey
Guayama
Río Grande