Estos 8 municipios tendrán interrupciones de luz este lunes
Mira la lista de pueblos en los que trabajará LUMA Energy.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento que dejarán sin servicio eléctrico a ocho municipios de la Isla este lunes.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo y reparación de sistema soterrado, así como la instalación de aparatos automatizados.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
Relacionadas
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Caguas
San Juan
Juana Díaz
Humacao
Guaynabo
Arecibo
Ponce
Trujillo Alto