LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento que dejarán sin servicio eléctrico a ocho municipios de la Isla este lunes.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo y reparación de sistema soterrado, así como la instalación de aparatos automatizados.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Caguas

San Juan

Juana Díaz

Humacao

Guaynabo

Arecibo

Ponce

Trujillo Alto