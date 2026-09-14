El servicio eléctrico se verá interrumpido este lunes en nueve municipios debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Guaynabo

Carolina

San Juan

Guánica

Arecibo

Guayama

Aibonito

Cidra

Naguabo