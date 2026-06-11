LUMA Energy informó que este jueves realizará una serie de mejoras planificadas en distintos municipios de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

La empresa indicó que estas interrupciones programadas son necesarias para garantizar la estabilidad de la red a largo plazo, aunque reconoció que pueden causar inconvenientes temporales a los clientes afectados.

Entre los trabajos programados para hoy figuran remoción de vegetación, construcción de nueva infraestructura, reparación de líneas y equipos eléctricos, así como labores para aumentar la resiliencia de los postes.

Municipios y comunidades impactadas

Barranquitas

  • Carretera PR-773, barrio Quebradillas, sector Farallón.
  • Trabajos de remoción de vegetación peligrosa.

Arecibo

  • Sector La Sabana, barrio Garrochales.
  • Nueva construcción.

Guayama

  • Urbanización Jacaranda y Obdulia.
  • Reparación de puntos calientes.
  • Barrio Pueblito del Carmen.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Coamo

  • Barrio Los Llanos y urbanización Colinas de Coamo.
  • Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Cayey

  • Barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.
  • Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Cabo Rojo

  • Barrio Llanos Tuna, camino El Brujo.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Lajas

  • Barrio Palmarejo, intersección de la carretera 303.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

San Juan

  • Urbanizaciones Villa Forestal y Roseville.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Adjuntas

  • Pueblo de Adjuntas, calle Primo Delgado y calle Enrique Sanabria.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Yauco

  • Barrio Pueblo Nuevo.
  • Barrio Las Delicias.
  • Urbanización Buena Vista.
  • Urbanización Jardines de Borinquen.
  • Urbanización Reparto La Esperanza.
  • Prolongación Comercio.
  • Amill.
  • Casco urbano.
  • Cementerio Municipal de Yauco.
  • Instalaciones municipales.
  • Escuela Ocupacional y Técnica de Yauco.
  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

LUMA recordó que, además de las labores que requieren interrupciones del servicio, continúa realizando otras mejoras que no afectan directamente a los abonados y que contribuyen a la modernización de la red eléctrica.

Los clientes pueden consultar actualizaciones sobre los trabajos programados y horarios a través del portal de LUMA Energy.