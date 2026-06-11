LUMA Energy informó que este jueves realizará una serie de mejoras planificadas en distintos municipios de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

La empresa indicó que estas interrupciones programadas son necesarias para garantizar la estabilidad de la red a largo plazo, aunque reconoció que pueden causar inconvenientes temporales a los clientes afectados.

Entre los trabajos programados para hoy figuran remoción de vegetación, construcción de nueva infraestructura, reparación de líneas y equipos eléctricos, así como labores para aumentar la resiliencia de los postes.

Municipios y comunidades impactadas

Barranquitas

Carretera PR-773, barrio Quebradillas, sector Farallón.

Trabajos de remoción de vegetación peligrosa.

Arecibo

Sector La Sabana, barrio Garrochales.

Nueva construcción.

Guayama

Urbanización Jacaranda y Obdulia.

Reparación de puntos calientes.

Barrio Pueblito del Carmen.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Coamo

Barrio Los Llanos y urbanización Colinas de Coamo.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Cayey

Barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Cabo Rojo

Barrio Llanos Tuna, camino El Brujo.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Lajas

Barrio Palmarejo, intersección de la carretera 303.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

San Juan

Urbanizaciones Villa Forestal y Roseville.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Adjuntas

Pueblo de Adjuntas, calle Primo Delgado y calle Enrique Sanabria.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Yauco

Barrio Pueblo Nuevo.

Barrio Las Delicias.

Urbanización Buena Vista.

Urbanización Jardines de Borinquen.

Urbanización Reparto La Esperanza.

Prolongación Comercio.

Amill.

Casco urbano.

Cementerio Municipal de Yauco.

Instalaciones municipales.

Escuela Ocupacional y Técnica de Yauco.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

LUMA recordó que, además de las labores que requieren interrupciones del servicio, continúa realizando otras mejoras que no afectan directamente a los abonados y que contribuyen a la modernización de la red eléctrica.

Los clientes pueden consultar actualizaciones sobre los trabajos programados y horarios a través del portal de LUMA Energy.