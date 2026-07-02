El consorcio LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento en varios municipios de la Isla, como parte de sus esfuerzos para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa y la reparación de puntos calientes, trabajos que podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas.

Remoción de vegetación peligrosa

Coamo

Barrio Santa Catalina

Barrio Caonillas Abajo

Palma Sola

Villalba

Barrio Hato Puerto Arriba

Barrio Caonillas Abajo, sector Camarones

Hato Puercos

Comunidad Toa Vaca

Parcelas Toa Vaca

Portales del Alba

Monte Bello

CROEV Villalba

San Juan

Planta Suiza Dairy, Hato Rey

Reparación de puntos calientes

Arecibo

ABB Sub 8088

ABB Sub 8077

ABB Sub 8050

LUMA exhortó a los clientes de las zonas impactadas a tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones del servicio mientras se completan las labores de mantenimiento.