Estos municipios se quedarían sin luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa y la reparación de puntos calientes
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El consorcio LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento en varios municipios de la Isla, como parte de sus esfuerzos para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.
Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa y la reparación de puntos calientes, trabajos que podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas.
Remoción de vegetación peligrosa
Coamo
- Barrio Santa Catalina
- Barrio Caonillas Abajo
- Palma Sola
Villalba
- Barrio Hato Puerto Arriba
- Barrio Caonillas Abajo, sector Camarones
- Hato Puercos
- Comunidad Toa Vaca
- Parcelas Toa Vaca
- Portales del Alba
- Monte Bello
- CROEV Villalba
San Juan
- Planta Suiza Dairy, Hato Rey
Reparación de puntos calientes
Arecibo
- ABB Sub 8088
- ABB Sub 8077
- ABB Sub 8050
LUMA exhortó a los clientes de las zonas impactadas a tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones del servicio mientras se completan las labores de mantenimiento.