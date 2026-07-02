El consorcio LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento en varios municipios de la Isla, como parte de sus esfuerzos para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa y la reparación de puntos calientes, trabajos que podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas.

Remoción de vegetación peligrosa

Coamo

  • Barrio Santa Catalina
  • Barrio Caonillas Abajo
  • Palma Sola

Villalba

  • Barrio Hato Puerto Arriba
  • Barrio Caonillas Abajo, sector Camarones
  • Hato Puercos
  • Comunidad Toa Vaca
  • Parcelas Toa Vaca
  • Portales del Alba
  • Monte Bello
  • CROEV Villalba

San Juan

  • Planta Suiza Dairy, Hato Rey

Reparación de puntos calientes

Arecibo

  • ABB Sub 8088
  • ABB Sub 8077
  • ABB Sub 8050

LUMA exhortó a los clientes de las zonas impactadas a tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones del servicio mientras se completan las labores de mantenimiento.