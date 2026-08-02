LUMA Energy continuará este domingo con trabajos programados que dejarán sin servicio eléctrico a cinco municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos, que iniciaron a las 7:00 de la mañana, incluirán el reemplazo de líneas eléctricas.

“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal de LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Bayamón

San Juan

Guaynabo

Hatillo

Trujillo Alto