Estos pueblos estarán sin servicio eléctrico hoy por trabajos de LUMA Energy
Habrá reemplazo de líneas eléctricas.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en cinco pueblos hoy, martes, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijo el consorcio en declaraciones escritas.
Relacionadas
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Barranquitas
Juncos
Aguada
San Juan
Humacao