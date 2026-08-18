Estos pueblos tendrán interrupciones de luz hoy
LUMA Energy anunció que continúa con sus trabajos de mantenimiento.
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Unos seis municipios podrían experimentar interrupciones en el servicio eléctrico este martes debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo y reparación de sistema soterrado, así como el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Gurabo
Villalba
Trujillo Alto
Santa Isabel
Guaynabo
Orocovis