Estos sectores pudieran quedarse sin luz por trabajos de LUMA
El consorcio estará reparando líneas eléctricas, entre otras labores.
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LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en el municipio de Maunabo, como parte de su programa de mejoras planificadas en la red eléctrica.
Las labores se concentrarán en las siguientes comunidades:
- Barrio Matuyas Bajo
- Barrio Lizas
- Barrio Matuyas Alto
- Sector León
- Barrio Raspapelo
- Barrio Sofío
La empresa indicó que estos trabajos forman parte de las iniciativas para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio, por lo que los clientes de estas zonas podrían experimentar interrupciones temporeras mientras se completan las labores.
LUMA recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre los trabajos programados.