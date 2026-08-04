LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en el municipio de Maunabo, como parte de su programa de mejoras planificadas en la red eléctrica.

Las labores se concentrarán en las siguientes comunidades:

Barrio Matuyas Bajo

Barrio Lizas

Barrio Matuyas Alto

Sector León

Barrio Raspapelo

Barrio Sofío

La empresa indicó que estos trabajos forman parte de las iniciativas para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio, por lo que los clientes de estas zonas podrían experimentar interrupciones temporeras mientras se completan las labores.

LUMA recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre los trabajos programados.