Estos son los 13 municipios que tendrán interrupciones de luz hoy
LUMA Energy compartió una lista de los pueblos que tendrán interrupciones.
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El servicio eléctrico se verá interrumpido este miércoles en 13 municipios debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Cidra
Sabana Grande
Toa Baja
Bayamón
San Sebastián
Arecibo
Gurabo
Cabo Rojo
Río Grande
Trujillo Alto
Guaynabo
Santa Isabel
Guayanilla