El servicio eléctrico se verá interrumpido este miércoles en 13 municipios debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Cidra

Sabana Grande

Toa Baja

Bayamón

San Sebastián

Arecibo

Gurabo

Cabo Rojo

Río Grande

Trujillo Alto

Guaynabo

Santa Isabel

Guayanilla