Estos son los 7 municipios que podrían quedarse sin luz hoy
Mira la lista de pueblos en los que LUMA Energy trabajará.
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Siete municipios podrían experimentar interrupciones en el servicio eléctrico este miércoles debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán la modernización en subestaciones, así como el removido de vegetación peligrosa.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Moca
San Juan
Guánica
Bayamón
Gurabo
San Germán
Juana Díaz