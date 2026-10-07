El aumento en la factura del servicio de energía eléctrica impactará de manera negativa a los comercios al detal, tales como las ferreterías, farmacias de la comunidad, colmados y los supermercados, aseguró el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Alan Taveras Sepúlveda.

“Son los más que se ven impactados, porque no tan solo su factura de luz va a subir. Obviamente, ellos tienen refrigeración, tienen freezer. Pero, a través de toda la cadena de suministro, obviamente, lo que ellos venden viene de un barco, que tiene que montarse en un camión y, esto, junto con el alza que se ha dado en el diésel, hemos podido identificar junto con ellos que sus márgenes se van a estar impactando significativamente, que va a tener un alza en los costos de los productos que va a impactar a los consumidores. Ya de por sí los márgenes de este tipo de comercio lleva mucho tiempo apretándose por cosas que Puerto Rico no controla, como la guerra en el Medio Oriente, las tarifas”, explicó en entrevista con Primera Hora.

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Alan Taveras, presidente del Centro Unido de Detallistas.

Sostuvo que todo tiene un denominador común, que es el alza a nivel mundial del precio del combustible.

“Esto afecta toda la cadena de distribución, que al final del día son los productos que los consumidores compran en los pequeños y medianos comercios en Puerto Rico”, expuso el líder de los comerciantes.

El efecto que Taveras Sepúlveda describió no es alentador. Dijo que todo apunta a que en el inicio del próximo año no habrá una mejoría.

“Yo creo que, mientras vaya pasando el tiempo, las quiebras en Puerto Rico van a seguir en aumento y vamos a ver cada vez más una consolidación del sector de comercio al detal, donde las multinacionales y las grandes (empresas) son las que van a poder manejar estos impactos mucho mejor que la pequeña. Esto va a significar que más negocios locales, pequeños y medianos, cierren sus puertas”, auguró.

Por ello, urgió al gobierno a tomar iniciativas en pro de los comerciantes.

El llamado principal es a cancelar de manera temporal la crudita, que es un arbitrio al diésel y la gasolina que cobra el gobierno y le genera unos $25 millones anuales. Sin embargo, eleva el precio a unos $15.50 por barril de petróleo. El consumidor paga en la bomba unos tres a cuatro centavos adicionales para sostener el arbitrio.

“Esto es una medida que se hizo en 2015 para atender la deuda del BGF (Banco Gubernamental de Fomento) y la Autoridad de Carreteras. Ya esas deudas no existen y ese dinero va directo al Fondo General del gobierno. Nosotros, los puertorriqueños, los comerciantes y los consumidores, estamos siendo castigados por algo tan necesario como es el petróleo y sus derivados. Invitamos a que el gobierno, que sé que lo está haciendo la Comisión de Hacienda del Senado, a que analice y entienda lo crítico que es este momento. Un paro en la crudita y más adelante eliminarla por completo va a hacerle justicia y va a ayudar a que más negocios pequeños y medianos de Puerto Rico puedan mantener su operación y sus puertas abiertas”, aseguró.

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También llamó a conceder incentivos o subsidios al pequeño y mediano comerciante, tal y como se pacta con las grandes empresas que se establecen en la Isla.

Asimismo, el presidente del CUD reclamó que se invierta en los servicios de energía eléctrica del país, principalmente en las fuentes de generación.

“No es que solo LUMA te va a cobrar más por la luz. Es que le tengo que echar diésel a la planta, porque es inestable el servicio”, destacó.

Una pronta solución, dijo, haría la diferencia para aquellos comerciantes que no ven solución a sus problemas, que se debaten entre continuar operaciones o marcharse del país.

“Al final del día, quien opera un negocio va a tener que decidir si va a seguir absorbiendo (los gastos). Porque, obviamente, uno tiene que velar por que sus consumidores vuelvan a repetir la compra. Pero, ¿hasta cuándo va a tener sentido tener una empresa y un comercio en Puerto Rico cuando lo que representan son pérdidas? Ahora mismo, estamos viendo que muchos de nuestros socios lo están identificando y hablando de que no hace sentido seguir sus operaciones, porque ya los márgenes estaban impactados y un aumento de 17 por ciento de la factura de luz, pues, les saca de negocio”, concluyó.