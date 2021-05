Una talentosa estudiante de la Escuela San Germán Interamericana, perteneciente a la clase graduanda de duodécimo grado, fue seleccionada por la Casa Blanca para participar del especial de la cadena de noticias CNN que se transmitirá hoy domingo a las siete de la noche y que contará con la participación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Chelsie Marie Noriega Sepúlveda, quien fue aceptada para cursar estudios en el programa en Neurociencia de la Universidad Johns Hopkins, forma parte de Graduación 2021: Un evento especial de CNN, en el que Harris, la primera mujer en ostentar el puesto más alto en el gobierno estadounidense, ofrecerá un discurso de apertura. Según ha informado CNN en sus plataformas digitales, el evento en honor a los graduandos de 2021 contará con la participación de The Man, Andy Grammer, Lukas Graham y EARCANDY. Junto a ellos se presentarán Kim Kardashian West, Kristen Bell, Loren Gray, Brianne Howey, Ludacris, Candace Parker, Shaquille O’Neal, Ryan Tedder de OneRepublic, Dwyane Wade, Russell Wilson, Matthew McConaughey, Jessica Alba y Addison Rae quienes compartirán al igual que la vicepresidenta mensajes a los graduandos por sus ejecutorías durante el retante año académico en el que han tenido que sobrellevar sus estudios en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber participado en la graduación virtual de estudiantes de escuela superior auspiciada por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con CNN. Las inspiradoras palabras de la señora Vicepresidenta recalcan en el mensaje de no dejar que nadie te diga que no puedes hacer algo. Este ha sido su testimonio, el cual se ha basado en que no hay nada que te impida alcanzar tus metas. Fue un verdadero privilegio y una experiencia única”, manifestó Noriega Sepúlveda.

Cabe mencionar que la joven que próximamente se graduará, participó en el verano de 2020 en el programa de la Universidad Johns Hopkins donde tomó el curso Intensivo de la Facultad de Medicina. Para este programa su proyecto final fue una investigación y presentación titulada: Exposición a desastres y salud mental entre jóvenes puertorriqueños después del huracán María. En esta investigación rastreó e identificó el efecto del desastre natural en la salud mental de los jóvenes de Puerto Rico. Anterior a esto había participado en el 2019, en el Programa preuniversitario de la Universidad de Harvard donde tomó el curso titulado “AIDS, Earthquake and Ebola: The Fight to Save the World” y realizó una investigación sobre varias epidemias globales. Su proyecto y presentación final fue un análisis sobre la erradicación del polio en Afganistán aplicando teorías biosociales, titulada: Esfuerzos de Erradicación del Polio en Afganistán. Desde el verano pasado, Chelsie Marie labora en el Programa de Ayuda, Identificación, Monitoreo y Rastreo de Contactos de Enfermedad de Coronavirus 2019 del Municipio Autónomo de San Germán donde empezó como voluntaria y ahora trabaja como empleada.

Para el licenciado Manuel J. Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, entidad a la que pertenece la Escuela San Germán Interamericana, este reconocimiento a Chelsie, así como a los graduandos y las graduandas es muy significativo porque han continuado sus estudios en un escenario inimaginable. “Sabemos que como estudiantes seniors han tenido un año difícil, cargado de muchas emociones por los momentos que como clases graduandas no vivieron a consecuencia de esta pandemia. Vaya nuestro reconocimiento a todos y a todas los que ante los retos enfrentados han perseverado en sus estudios para alcanzar sus metas académicas. Verdaderamente ustedes son un gran ejemplo de superación y persistencia”, afirmó.

Mientras la rectora del recinto de San Germán, la profesora Agnes Mojica Comas, manifestó, sentirse orgullosa de que una de las graduandas de la Escuela San Germán Interamericana, fuera seleccionada por la Casa Blanca para ser parte de esta graduación virtual auspiciada por la vicepresidenta Kamala Harris y CNN. “Experiencias como estas marcan la vida de Chelsie Marie Noriega Sepúlveda y realzan la excelencia de nuestra escuela. Enhorabuena a las clases graduandas 2021”, concluyó.