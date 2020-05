El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García convertirá en política pública el plan desarrollado por la estudiante Lizmarie Montemayor Robles para que el país pueda responder de manera proactiva a las emergencias ocasionadas por desastres naturales.

Se trata de un proyecto que la joven de 18 años preparó para una competencia que realizó la Universidad de Syracuse en Nueva York, donde también se dispone a estudiar idiomas y ciencias políticas. La competencia consistía en crear una política dirigida a la comunidad.

Aunque no ganó la competencia, la Universidad no solo la aceptó dentro de los 38,000 candidatos solicitantes del mundo, sino que la becó con $74,000 para que pueda completar cuatro años de estudios universitarios en su campus.

La joven toabajeña le presentó el plan al alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, quien decidió bautizarlo como “El Llanero Plan Marshall” y se apresta a convertirlo en una ordenanza municipal tan pronto se pueda reunir nuevamente con la asamblea municipal para someterlo ante su consideración.

Según el líder municipal, el proyecto es un paralelismo al Plan Marshall presentado en 1947 por Estados Unidos para apoyar económicamente a los países de Europa que quedaron devastados tras la Segunda Guerra Mundial y no tenían los recursos económicos para recuperarse.

“Este proyecto es lo que alcalde llamó ‘El Llanero Marshall Plan’, porque es adaptado a la situación en Puerto Rico y a nuestra política. El concepto esencial es crear un plan proactivo que sea de corto y de largo plazo para poder bregar con las situaciones que se presenten al llegar un desastre natural, como el huracán María y los temblores”, explicó la estudiante en entrevista con Primera Hora.

Indicó que el plan, que incluye mejorar la manera en que se construye en la Isla, para lograr edificaciones resistentes, tiene énfasis en la preparación y la reacción a los desastres naturales por entender que el gobierno ha tenido una respuesta lenta a las catástrofes que ha enfrentado.

“Por ejemplo, cuando pasó María, al otro día muchas islas más pequeñas estaban en las calles arreglando los postes de luz, bregando con todo y acá van casi tres años desde que pasó el huracán María y todavía no se le ha pagado a muchísimas personas, a mí todavía no me ha pagado el seguro de mi apartamento y nosotros sufrimos daños. Para mí es bien importante prepararnos para poder reaccionar y evitar que pasen situaciones que tuvimos que pasar en María y en los temblores (que han ocurrido desde enero de este año)”, dijo.

“Realmente me quise enfocar en la administración, porque yo encuentro que muchos de los problemas que surgen con las decisiones que toman aquí es la mala administración. A mí me gustaría que, una de las ideas que escribí en mi política es usar las escuelas cerradas en Puerto Rico, particularmente en Toa Baja, y convertirlas en escuelas vocacionales para que tengan cursos de construcción, hacer una alianza con el Departamento de Educación para poder enseñarles a estos jóvenes a ayudar a su país si llegase a pasar una situación como los temblores. De esa manera podría aprender sobre la construcción para poder ayudar a su país o en su vida personal también y generar y evitar que la juventud se siga yendo del país”, relató.

La estudiante asegura que a largo plazo el proyecto puede expandirse a toda la Isla. Entiende que está diseñado para ver los resultados en una década. Indicó que su mayor preocupación es la administración de los fondos federales.

“Aquí a Puerto Rico llegan muchísimos fondos, pero se quedan congelados, nunca se hace algo realmente con ellos y, por lo tanto, nunca se ve una diferencia. Parte de mi política es poder crear alguna campaña para que un grupo pueda bregar con esos fondos de manera responsable, de manera inteligente, que realmente se gaste en algo necesario y que se use para su propósito”, sostuvo.

Pero el gusto por la política lo tiene presente desde muy pequeña siendo proactiva en la defensa de los derechos de los estudiantes de las distintas escuelas a las que perteneció. De igual manera, ha sido invitada a campamentos sobre política y seguridad nacional en la Universidad George Manson (Virginia) y becada para estudiar la política en las películas.

“Yo siempre he dicho que no me gusta la política que yo en eso no me quiero meter, pero siempre termino involucrada de alguna manera u otra, hasta en la escuela”, sostuvo.

“Siento que la política es algo tan abstracto, tan grande y poderoso que se ve en las cosas más mínimas… Yo tengo mucha fe en la política, porque dentro de ellas es que realmente se pueden hacer las diferencias que valgan la pena, aunque sea algo que hoy día sea corrupta y sea un relajo, es algo que conlleva tanto poder…”, sostuvo la estudiante, quien no descarta en un futuro convertirse en cabildera.

El alcalde de Toa Baja, en tanto, dice que su encuentro con Lizmarie lo conectó con ese entonces donde él también quería aportar y encontró el respaldo de sus pares.

“Me alegró mucho escuchar esa visión madura de una viejita encarnada en una ‘teenager’… La aspiración, su visión, su deseo de contribución, esa conexión de ella con la comunidad y ese sentido de responsabilidad… espectacular porque esa es la aspiración que tenemos todas y todos. Yo sé que en el campo que sea, esa nena va a ser un activo extraordinario”, comentó.

Sus reuniones culminaron con el interés del alcalde de adoptar su proyecto como política pública, pero la pandemia detuvo el proceso, pues aun no se ha podido someter ante la consideración de la legislatura municipal.

“Le voy a dar continuidad para que se convierta en una política pública del municipio”, señaló el alcalde que espera que se pueda poner en marcha para el próximo año.

“‘El Llanero Marshall Plan’ lo que va a representar para efectos de política pública es la visión de futuro, no solamente en la construcción, sino en la visión de futuro generacional. Lo que hagamos en Toa Baja en estos tiempos es zapata, lo que se siga sumando a esa zapata va a ser contribuciones y esas contribuciones van a estar conforme a las generaciones que vayan surgiendo. Así es que se debe construir un país. Debe haber una continuidad de lo que aportan algunos y no el cambia-cambia. Es un proyecto que se da en el contexto de pensar en 15 años y que vamos poco a poco montando ese proyecto, por eso queremos dejarlo constatado, pues es para que se dé continuidad”, manifestó, quien evaluará con finanzas y la legislatura la posibilidad de una beca para la joven toabajeña.