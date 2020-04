Tras la situación que enfrenta Puerto Rico y el mundo ante la crisis sanitaria por COVID-19, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) continúan el proyecto radial UPRA Web Radio brindando el servicio a toda la comunidad mediante programación para todas las edades.

Los estudiantes del Departamento de Comunicación Tele-Radial (COMU) de la UPRA junto al profesor y programador José A. Fonseca Delgado, realizan material informático y de entretenimiento para los ciudadanos en la isla y el resto del mundo.

Los estudiantes han desarrollado los contenidos que se emiten utilizando su creatividad y los recursos que tienen en sus hogares.

A continuación, te presentamos la programación de la estación:

1. Cápsulas informativas, un resumen de las noticias más importantes en Puerto Rico y el mundo (todos los lunes y miércoles)

2. Notas del Saco, un noticiario sobre Puerto Rico con un enfoque en Arecibo y la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (todos los martes de 6:00pm-6:20pm).

3. Cápsulas mitológicas, una cápsula sobre relatos del mundo de la mitología (todos los jueves a las 6:00pm)

4. Sazón Deportivo, un podcast donde se debate y discute todo acerca del mundo deportivo (todos los lunes y miércoles)

5. ApasionArte, un podcast donde se informa y comenta del arte en general (bisemanalmente los lunes a las 4:00pm)

6. La Cuarentena por Tatiana, un podcast sobre tips para que disfrutes durante la cuarentena (todos los viernes a las 8:00pm)

7. Letras de Amor por Zahira, un podcast donde su productora, Zahira Jiménez, comparte poemas de su autoría (todos los viernes a las 7:00pm)

8. Las Escena Radial, un podcast para recomendarte películas, series y documentales que puedes ver durante la cuarentena (todos los miércoles y viernes a las 6:00pm)

9. Hablando en Pijamas, un podcast con un formato revista (todos los jueves de 6:30pm-7:00pm)

10. Down to five, un podcast sobre el top five de libros, películas, series, música, entre otros (todos los martes y jueves de 7:30pm-8:00pm)

Cabe señalar que, durante la Semana Mayor, la emisora transmitió música sacra para brindarle un espacio de reflexión a los radioescuchas.