El equipo estudiantil Colegio Racing Engineering, adscrito al Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), develó el primer auto de carreras eléctrico, diseñado y construido por el equipo colegial.

El CC‑EV0, apodado “Como Coco”, debutará en el Formula SAE Electric Vehicle 2026, que se celebrará del 16 al 20 de junio en la Michigan International Speedway, en Michigan.

“Fue un momento muy significativo para los estudiantes, porque representa la transición de un diseño conceptual a un vehículo real, funcional y cercano a la competencia. Como mentor, me siento muy orgulloso del empeño y la dedicación del equipo, que asumió con responsabilidad el reto de completar este primer vehículo eléctrico y se mantuvo enfocado en sus metas a pesar de los desafíos del proceso”,

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El doctor José E. Lugo, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica del RUM y mentor del proyecto explicó que el desarrollo del CC‑EV0 ha requerido diseñar e integrar múltiples sistemas nuevos desde cero, lo que ha convertido el proceso en una experiencia educativa de alto impacto. “Fue un momento muy significativo para los estudiantes, porque representa la transición de un diseño conceptual a un vehículo real, funcional y cercano a la competencia. Como mentor, me siento muy orgulloso del empeño y la dedicación del equipo, que asumió con responsabilidad el reto de completar este primer vehículo eléctrico y se mantuvo enfocado en sus metas a pesar de los desafíos del proceso”, explicó el catedrático.

Mientras que los estudiantes explicaron el gran reto en sus manos, al desarrollar un vehículo como este, desde cero. “Este proyecto es el primer carro eléctrico que diseñamos aquí en el Colegio Racing Engineering. Es un gran reto adaptarnos de un motor de combustión a un carro eléctrico, especialmente cuando muchos de los sistemas se desarrollaron por primera vez. Es algo nuevo, algo que nunca se había hecho en la historia del Colegio Racing Engineering. Ha sido bastante retante poder manejar las clases y nuestros estudios universitarios a la par de un proyecto tan ambicioso como este”, explicó Kenneth Figueroa, capitán del equipo y alumno de Ingeniería Eléctrica.

El equipo está compuesto por 41 estudiantes de distintas disciplinas, organizados en nueve divisiones técnicas y administrativas, cada una con su respectivo líder. La estructura incluye áreas como chasis, suspensión, tren motriz eléctrico, aerodinámica, sistemas electrónicos y manufactura, así como divisiones administrativas enfocadas en la gestión, la recaudación de fondos y la sostenibilidad del proyecto.

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El equipo está compuesto por 41 estudiantes de distintas disciplinas, organizados en nueve divisiones técnicas y administrativas. ( Suministrada )

“Somos de distintas disciplinas, pero todos trabajamos con un mismo objetivo. La gerencia del proyecto ha sido fundamental para coordinar esfuerzos y mantener el ritmo de trabajo”, explicó Patria Morales, cocapitana del equipo, quien estudia Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Sociales.

“Hemos sacrificado mucho los 41 integrantes que somos. Hemos luchado bastante para llegar hasta aquí y hemos desafiado muchos retos. Me siento extremadamente orgullosa del equipo”, destacó.

Agregó que uno de los momentos más significativos del proceso ha sido ver el vehículo materializado. “Es impresionante poder, finalmente, tener en persona el carro que veíamos en computadora durante meses. Es la prueba de todo el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo”, afirmó Patria.

Lugo añadió que el CC‑EV0, identificado con el número 77, ya superó la inspección técnica interna en el área mecánica y continúa el proceso de validación del acumulador, el sistema de baterías diseñado y construido por el propio estudiantado. El automóvil alcanza un peso aproximado de 556 libras, una cifra mayor en comparación con modelos previos de combustión interna.

Por su parte la doctora Zayira Jordán Conde, presidenta de la UPR y el doctor Miguel A. Muñoz Muñoz, rector interino del RUM, reconocieron el esfuerzo del estudiantado y el valor formativo del proyecto desarrollado por el Colegio Racing Engineering.

“El desarrollo de este primer vehículo eléctrico del Colegio Racing Engineering es reflejo del talento, la disciplina y la capacidad de innovación de nuestro estudiantado. Proyectos como este demuestran cómo el Recinto Universitario de Mayagüez continúa formando profesionales capaces de enfrentar con éxito los retos tecnológicos del presente y del futuro”, afirmó Muñoz Muñoz.

“Este logro demuestra lo que ocurre cuando el talento estudiantil se encuentra con oportunidades reales de investigación aplicada, mentoría y trabajo interdisciplinario. El CC-EV0 no solo representa un avance tecnológico para el Colegio Racing Engineering, sino también una muestra concreta de la capacidad de la Universidad de Puerto Rico para formar profesionales que diseñan, construyen y compiten al más alto nivel”, sostuvo Jordán Conde.