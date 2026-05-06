Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no podrán bloquear los portones ni prohibir el acceso a la instalación durante sus manifestaciones en contra de la presidenta Zayira Jordán Conde y del rector Miguel Muñoz.

La directriz la impartió el juez superior Tomás Báez Collado, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, luego de que la administración de la UPR acudiera en auxilio de la corte para evitar el efecto que ha tenido el paro estudiantil.

La decisión del juez, tomada ayer, martes, concedió un “entredicho provisional” a favor de la UPR, en el que se ordenó a los estudiantes “que inmediatamente cesa y desista de continuar bloqueando y cerrando los portones del RUM e impidiendo el libre acceso a las facilidades de la parte demandante”, dice el documento judicial.

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Se le autorizó, de paso, a la UPR a remover todo lo que bloquee el acceso al RUM.

Si los manifestantes no cumplen con la orden, el juez expuso que se les puede encontrar “incurso en desacato, sin más citarle ni oírle”.

El juez también citó a las partes para el próximo lunes a las 2:30 p.m. para dilucidar la controversia.

Tras darse a conocer ese paso judicial, la presidenta de la UPR emitió unas declaraciones escritas en las que alude a que los estudiantes no respondieron al llamado del diálogo. Por tal razón, justificó que se involucrara el tribunal en la pugna.

“Durante varias semanas hemos esperado que los representantes estudiantiles acepten nuestra solicitud para iniciar un Comité de Diálogo que permita atender sus planteamientos de manera responsable y estructurada. No obstante, ante la falta de respuesta, este recurso judicial busca garantizar el derecho de miles de estudiantes que desean completar su semestre académico, graduarse y continuar sus proyectos profesionales y académicos. También pensamos en los padres y madres que hacen grandes sacrificios para invertir en el futuro de sus hijos y que hoy exigen estabilidad, continuidad y acceso a la educación universitaria”, afirmó.

La presidenta aludió la semana pasada que los estudiantes que acojan el diálogo no pueden solicitarle su renuncia. Justificó su postura, al decir que, “si no venimos de buena fe a una conversación, no podemos hacer compromisos. ¿Cómo yo puedo comprometerme a ejecutar nada, si al final me dices que quieres que me vaya? No tiene sentido".

La presidenta también ha expuesto que los recintos en paros se toman el riesgo de perder la elegibilidad a la Beca Pell.