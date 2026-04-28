La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, confirmó este martes que al menos tres recintos de la institución se encuentran en paro con reclamos de su renuncia, aunque restó importancia a la protesta al señalar que se trata de “una instancia de lo mismo de siempre” dentro del sistema universitario.

Los recintos de Río Piedras, Arecibo y Mayagüez mantienen sus portones cerrados como parte de la protesta, en la que los manifestantes reclaman la salida de Jordán Conde. Entre sus señalamientos, alegan una crisis presupuestaria y de infraestructura en la principal institución educativa del país, así como el despido de varios rectores.

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En febrero, el recinto de Río Piedras solicitó $12.5 millones para atender necesidades urgentes de mantenimiento crítico inmediato, que incluyen reparaciones de techos con filtraciones, corrección de problemas de humedad y moho, mejoras en sistemas eléctricos y de climatización, así como la rehabilitación de áreas académicas y laboratorios.

“Yo lo que le solicité a ellos, y lo que reitero es que me ofrezcan una razon puntual que justifique mi salida... Yo no voy a salir de la presidencia. Ya está bueno. Basta de paros que perjudican a la institución”, dijo la funcionaria en entrevista radial (WKAQ-580), donde además indicó que deberá notificar a Middle States, la entidad acreditadora, sobre el paro en Mayagüez, donde se aprobó una huelga indefinida a inicios de abril.

Según Jordán Conde, dicha notificación podría tener consecuencias para los estudiantes, incluyendo la posibilidad de afectar y detener desembolsos de la Beca Pell en ese recinto.

“Aquí lo que tenemos es una instancia de lo mismo de siempre en la UPR. Que me demuestren que yo he hecho algo contrario a la ley o el reglamento... Esto tiene que acabar. No podemos permitir que agendas u opiniones personales estén sobre la ley, el reglamento y la ética”, sostuvo.

“Vengamos al diálogo, vengamos a la mesa de negociación”, agregó finalmente en un llamado a los estudiantes.

Jordán Conde fue nombrada como presidenta de la UPR en junio de 2025 por la Junta de Gobierno del sistema universitario. Su nombramiento se dio luego de la renuncia del entonces presidente Luis Ferrao en febrero de ese mismo año.