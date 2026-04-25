La Policía informó que en el mediodía de este sábado se registra una manifestación en el Viejo San Juan de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se informó que los manifestantes, “aproximadamente 250 personas”, se congregan en el área de Plaza Colón y se dirigen rumbo a La Fortaleza.

“La Policía de Puerto Rico se encuentra en el lugar para atender la situación. Hasta el momento, no se reportan incidentes”, se indicó.

De inmediato, no se informó si la situación crea congestión vehicular.

Los universitarios llevan varios semanas en paros y protestas, luego de que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, removiera cinco rectores. Tras el incidente, ahora reclaman su renuncia.