La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó esta tarde la solicitud de la presidenta, Dra. Zayira Jordán Conde, en torno al retiro de confianza de cinco rectores del sistema universitario (Ponce, Aguadilla, Bayamón, Río Piedras y Mayagüez).

“A todos los estudiantes les digo: cada uno de sus planteamientos son escuchados y será atendido. He instruido a los nuevos rectores a que, desde el primer día, establezcan un diálogo abierto, directo y continuo con ustedes, porque sus preocupaciones son parte esencial del proceso de transformación que estamos impulsando”, expresó la presidenta mediante declaraciones escritas.

“La Universidad de Puerto Rico se encuentra en un momento decisivo que requiere acciones firmes y responsables. Este proceso de reorganización administrativa es necesario para asegurar que contamos con un equipo de trabajo alineado con la visión de transformación que estamos impulsando para fortalecer nuestra institución”, añadió Jordán Conde.

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Como parte de la implementación de esta determinación, la presidenta ordenó de inmediato a los nuevos rectores que, al asumir sus funciones, establezcan con carácter prioritario un proceso de diálogo abierto, directo y continuo con la comunidad universitaria en sus respectivos recintos.

“Es fundamental que desde el primer momento se promueva un espacio de comunicación efectiva, de puertas abiertas y de escucha activa. La transformación institucional requiere no solo dirección, sino también cercanía con nuestra comunidad universitaria para atender sus planteamientos con responsabilidad y transparencia”, sostuvo.

La presidenta nominó como rectores a Miguel Muñoz Muñoz, en el recinto de Mayagüez, Wilma Santiago Gabrielini, en el recinto de Aguadilla, Eliezer Barrios Colón, en el recinto de Ponce, y a Jorge Rovira Álvarez, en el recinto de Bayamón. Queda pendiente de nominar a la persona que fungirá como rector interino del recinto de Río Piedras. Todos los nominados entrarán en funciones a partir del 28 de marzo de 2026.

Estas designaciones interinas estarán sujetas a la consideración y los procesos institucionales correspondientes para su ratificación, en tanto se encamina la estabilización de la gestión académica y administrativa en cada unidad.

Jordán Conde reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral dirigida a fortalecer la Universidad de Puerto Rico, promover una gestión más ágil y asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos fiscales y administrativos en beneficio de toda la comunidad universitaria.