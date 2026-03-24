La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, anunció en el día de hoy las renuncias de los rectores de los recintos de Bayamón, Ponce y Aguadilla, de manera inmediata, y que además le solicitó la renuncia al rector de Mayagüez, y el retiro de la confianza a la rectora de Rio Piedras, la doctora Angélica Varela Llavona.

En comunicado de prensa se aseguró que las determinaciones administrativas van “dirigidas a fortalecer el funcionamiento institucional” de esos recintos.

“En mi rol como presidenta del sistema universitario, tengo la responsabilidad indelegable de velar por el funcionamiento eficiente a nivel administrativo, académico y fiscal de cada uno de nuestros recintos. Estas determinaciones responden a un proceso de evaluación responsable, ponderado y centrado exclusivamente en el fortalecimiento institucional de la Universidad y en la estabilidad operacional que exige el momento que atravesamos”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Jordán Conde añadió que las designaciones de los nuevos rectores ya han sido identificadas como parte de este proceso de reorganización administrativa y serán anunciadas próximamente. El anuncio no dejo en claro si se abriría un proceso de consulta a la comunidad universitaria en los recintos afectados, de cara a la elección de los nuevos rectores. “La transformación institucional es firme, medible y no se detiene. Nuestro compromiso es con los estudiantes, el personal docente y no docente, y con el fortalecimiento integral de la UPR”, sostuvo.

Zayira Jordán sostuvo que la gobernanza universitaria requiere alineación estratégica, ejecución efectiva y una administración capaz de responder con agilidad a los retos institucionales, particularmente en áreas medulares como infraestructura, estabilidad fiscal, cumplimiento reglamentario y servicios al estudiantado. Añadió que la presidenta reafirmó que cada recinto y unidad de la Universidad de Puerto Rico cumple un rol fundamental dentro del sistema, por lo que resulta indispensable asegurar liderazgo sincronizado que permita atender los retos actuales y acelerar los procesos de transformación institucional.

Por último, Jordán Conde agradeció la disposición de los funcionarios que ocupaban dichas rectorías.

Además de Varela Llavona en Río Piedras, el doctor Agustín Rullán Toro se desempeñaba como rector del Recinto de Mayagüez, el doctor Miguel Vélez Rubio tenía a su cargo el recinto de Bayamón, la doctora Tessie Cruz Rivera ocupaba la rectoría del recinto de Ponce y la doctora Sonia Rivera González dirigía el recinto de Aguadilla.