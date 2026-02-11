Alumnos de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS) triunfaron en la competencia nacional NASA TechRise Student Challenge, abriendo camino para que su creación sea incluida dentro de un vuelo al espacio patrocinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés).

Su proyecto, titulado Saccharomyces Cerevisiae Reactivation in Microgravity, consistió en crear una cápsula que contiene células de levadura (saccharomyces cerevisiae) y azúcar. Integrando la física, ingeniería, biología y química, investigarán con qué rapidez se reactiva la levadura latente cuando entra en contacto con azúcar sólida en un entorno de microgravedad. Este experimento podría utilizarse como punto de referencia para estudios de células humanas.

“Las células de levadura, las ‘Saccharomyces cerevisiae cells’, son similares…a las células humanas. Al nosotros estudiar estas células de levadura, vemos en una escala pequeña cómo, en teoría, se comportarían las células de los seres humanos en esas condiciones de microgravedad”, explicó Leila Molina Almeida, estudiante de duodécimo grado.

Tras esta victoria, los alumnos colaborarán con asesores expertos para construir la propuesta de experimento y probarla durante el verano al colocarla dentro de un vehículo suborbital. Durante el vuelo, la nave estará expuesta a un ambiente de microgravedad por unos tres minutos.

El equipo puertorriqueño estuvo compuesto por Leila Molina Almeida, Sergio Torres Rosa, Chiara Scurati Cruz, Edyam Moreno Seín y Diego Falcón Smith, de duodécimo grado; Julio Tobal González, Noah Giménez Vale y Cayetano Kutcher Vázquez, de undécimo grado, y María Figueroa Rivera, de décimo grado.

Los estudiantes que componen el equipo de NASA TECH Rise. ( Suministrada )

“Es importante que nosotros podamos llenar esos espacios que están para las personas latinas y poder representar a toda Latinoamérica…a esta escala”, dijo Torres Rosa.

Además de los estudiantes boricuas, quienes trabajaron bajo la tutela de la doctora Gina L. Ortiz Andrade, otros 29 equipos de los Estados Unidos compitieron. Es la cuarta ocasión en que un grupo de la UHS queda finalista en el competitivo certamen.

“Los estudiantes tendrán la oportunidad de combinar sus intereses educativos y formar parte de algo más grande a nivel de investigación. Su experimento inspirará a otros estudiantes a ejercer carreras innovadoras en investigación y ciencia, así como promover el interés en los campos STEM”, aseguró Ortiz Andrade.

“Este logro no solo demuestra las capacidades intelectuales de nuestros alumnos, sino que también refleja su compromiso con el avance de sus competencias científicas, matemáticas y de resolución de problemas”, celebró, por su parte, el director escolar, Miguel Hernández Delgado.