Un programa de investigación y educación en radioastronomía se instaurará en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tras recibir una millonaria subvención de la Fundación Heising-Simons.

Ahora, bajo el liderato de la doctora y catedrática auxiliar del Departamento de Física Allison J. Smith, se capacitarán a estudiantes nivel subgraduado y graduado en proyectos de vanguardia, utilizando datos recopilados con la antena de 12 metros del antiguo Observatorio de Arecibo.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo de la Fundación Heising-Simons, que está entusiasmada por ofrecer esta oportunidad a estudiantes, específicamente en Puerto Rico. Es la primera vez que el RUM recibe una subvención de esta fundación y eso tiene un significado especial. La mayoría del financiamiento está destinado a apoyar la investigación estudiantil y fomentar la colaboración entre nuestros recintos”, celebró Smith en comunicado de prensa.

La subvención de $1 millón tendrá una duración mínima de tres años y financiará becas para estudiantes durante los semestres regulares y el verano.

También, cubrirá viajes a congresos internacionales, talleres anuales y visitas intercampus. Los participantes aprenderán sobre radiotelescopios, conceptos astrofísicos, programación computacional y técnicas de observación y procesamiento de señales.

“Nuestro grupo guiará a los alumnos en proyectos de radioastronomía y mitigación de interferencias de radio utilizando datos de este instrumento de vanguardia. Esta es una de las muchas iniciativas recientes de nuestras instituciones para mejorar el acceso a oportunidades de investigación de alta calidad en astrofísica”, comentó Smith.

En la propuesta colaboran también investigadores de los recintos de Río Piedras, Utuado y Arecibo de la UPR, así como de la Universidad de Florida Central (UCF) y la Universidad de Yale.

“Esta colaboración abrirá un nuevo capítulo para la investigación y la educación en astronomía en Puerto Rico”, dijo el profesor Abel Méndez, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la UPR en Arecibo.

“Este programa permitirá a la próxima generación de astrónomos, físicos y radiocientíficos de Puerto Rico recibir capacitación práctica y de vanguardia en proyectos científicos que no se puede lograr fácilmente en otros lugares. Reconocemos que tener acceso a oportunidades de investigación al inicio de la carrera, así como experimentar mentoría significativa y conexiones con colegas, son clave para la permanencia en los campos científicos, y este programa ofrece ambas cosas a los estudiantes de la UPR”, indicó la doctora Gabriele Betancourt Martínez, de la Fundación Heising-Simons.

“Muchos estudiantes aquí en el RUM tienen interés en el espacio. Esta iniciativa nos da la oportunidad de entrar fuertemente en la exploración del universo, en este caso con el espectro no visible, utilizando la antena de Arecibo. El sueño es volver a recomisionarla en algún momento. Mientras tanto, este proyecto nos permite avanzar en la investigación con los datos ya recopilados”, añadió el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.