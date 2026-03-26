La tensa situación que se vive en la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sigue en ebullición. Mientras los rectores de los recintos de Ponce, Aguadilla y Bayamón de la UPR solicitaron retirar sus renuncias, luego que accedieran el pasado martes a la petición de la presidenta de la institución educativa, Zayira Jordán Conde, de salir de sus puestos, al menos dos recintos viven un paro estudiantil de 72 horas en oposición a la determinación de presidencia.

Mientras esto ocurre, la Junta de Gobierno de la UPR celebrará esta tarde su reunión mensual, en la que se espera se atienda la controversia.

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Zayira Jordán, presidenta de la UPR ( Carlos Rivera Giusti )

Los rectores Sonia Rivera González (Aguadilla), Miguel Vélez Rubio (Bayamón) y Hortensia “Tessie” Cruz Rivera (Ponce) comunicaron a la Junta de Gobierno su deseo de que se retiren sus cartas de renuncia que firmaron el pasado martes en una reunión en Administración Central.

En esa reunión, también se les pidió la dimisión a los titulares de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, Angélica Varela Llavona y Agustín Rullán Toro, respectivamente, pero ambos declinaron firmar la misiva.

Rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR, Angélica Varela Llavona@gfrmedia.com (TAGS) - universidad, rectora, recinto, candidata ( alexis.cedeno )

Los tres rectores de Aguadilla, Bayamón y Ponce manifestaron en sus misivas que deseaban permanecer en sus puestos e indicaron que se sintieron presionados a firmar sus cartas de salida.

La doctora Tessie H. Cruz Rivera, rectora de la UPR en Ponce. ( Carla Torre Miró/UPR Ponce )

“En ningún momento fue mi intención de renunciar al compromiso con la institución”, destaca la carta de Cruz Rivera, quien detalló que, desde la llegada de Jordán Conde a la presidencia, su recinto ha cumplido con todos los requerimientos de la Administración Central.

“En mis más de 27 años vinculada a la Universidad, y como rectora en propiedad por 7.9 años, jamás me había sentido tan menospreciada ni me habían faltado el respeto de esa manera”, agrega la misiva a la que Primera Hora tuvo acceso.

Cruz Rivera aceptó que le tomó por sorpresa la petición de la presidencia de firmar la renuncia y denunció que no se le dio la oportunidad de llevar a cabo una transición adecuada.

“Expreso que en ningún momento hemos tenido la intención de renunciar, más aún cuando desde el primer día en que inició labores la Dra. Zayira Jordán Conde hemos estado alineados con su plan de trabajo”, dijo, por su parte, Vélez Rubio en su misiva, según publicó El Nuevo Día.

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El rector de la UPR en Bayamón, Miguel Vélez Rubio. ( Vanessa Serra Díaz )

“Entendíamos estar llevando las cosas por el camino correcto trazado por la administración de la presidenta y no se veía venir una reorganización tan exhaustiva que tenga el efecto de desestabilizar a la Universidad en un momento tan crucial e histórico”, agregó en su escrito el rector de la UPR-Bayamón.

Mientras, la titular del recinto de Aguadilla también comunicó su interés de continuar en el puesto, pero dejó la decisión en manos de la Junta de Gobierno.

La doctora Sonia Rivera González, rectora de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ( Suministrada )

Jordán Conde, por su parte, pidió a la Junta de Gobierno que acepte las renuncias de estos tres rectores y que destituya a los titulares de Río Piedras y Mayagüez.

El doctor Agustín Rullán Toro, rector del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. ( Suministrada )

Paro de estudiantes

Mientras, los Consejos Generales de Estudiantes de los recintos de Ponce y Mayagüez decretaron ayer, miércoles, un paro de 72 horas en respuesta a las medidas tomadas por la presidencia.

Los estudiantes de Ponce agregaron que, si Jordán Conde no renuncia en o antes del 6 de abril próximo, podrían decretar una huelga y que contarían con el respaldo de otros recintos.

En el recinto de Mayagüez, los estudiantes se manifestaron ayer y hoy frente al portón principal del Colegio. El tráfico fluyó con relativa normalidad, según se indicó mediante comunicado de prensa.

Así mismo, el CGE de Ponce aseguró que tanto los atletas como grupos de talento, entre otros, no se verán afectados por el paro o posible huelga.